Ночью – до -29°C. Оранжевый уровень опасности объявлен из-за сильных морозов

Новости Беларуси. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на 18 января в Беларуси из-за сильных морозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на 18 января в Беларуси из-за сильных морозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В большинстве регионов ночью столбики термометров опустились до -29°C. Днем будет немного теплее: максимальная температура ожидается до 18°С мороза.
В связи с холодами медики напоминают о необходимости тепло одеваться. За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано более 200 гололедных и холодовых травм. В ряде случаев потребовалась госпитализация.