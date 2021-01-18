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Ночью – до -29°C. Оранжевый уровень опасности объявлен из-за сильных морозов

18 января 2021 07:44
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на 18 января в Беларуси из-за сильных морозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью – до -29°C. Оранжевый уровень опасности объявлен из-за сильных морозов-1

В большинстве регионов ночью столбики термометров опустились до -29°C. Днем будет немного теплее: максимальная температура ожидается до 18°С мороза.  

Ночью – до -29°C. Оранжевый уровень опасности объявлен из-за сильных морозов-4

В связи с холодами медики напоминают о необходимости тепло одеваться. За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано более 200 гололедных и холодовых травм. В ряде случаев потребовалась госпитализация.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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