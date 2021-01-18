Ночью – до -29°C. Оранжевый уровень опасности объявлен из-за сильных морозов

Новости Беларуси. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на 18 января в Беларуси из-за сильных морозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большинстве регионов ночью столбики термометров опустились до -29°C. Днем будет немного теплее: максимальная температура ожидается до 18°С мороза.