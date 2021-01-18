«Будет настил на дне, глубина будет около полутора метров». Где в Минске можно окунаться на Крещение и как правильно это делать

На календаре Крещенский сочельник. Уже завтра православные отметят большой праздник – Богоявление. В память о крещении 30-летнего Иисуса Христа в реке Иордан, когда миру явилась Пресвятая Троица. По традиции, в навечерие и на сам праздник 19 января в храмах осветят воду. Ее целительные свойства известны испокон веков. Как лекарь, она восстановит душу и тело, если принимать ее с верой. Только не думайте, что в этот день чудодейственная струя даже из-под крана. Святой считается только вода, освященная в церкви. После молебна ее пьют, щедро умываются и забирают домой.

Святослав Рогальский, настоятель Прихода храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, председатель МОО «Христианский образовательный центр им. святых Мефодия и Кирилла»:

Эта вода является великой агиасмой – великой святыней. Мы и молимся, и призываем божественную благодать. И таким образом принимая ее и окропляя свои жилища, мы освещаемся и освещаем все вокруг нас. Крещенская вода обычно употребляется утром натощак вместе с освященным хлебом, который человек тоже может получить в церкви после богослужения. Крещенскую воду употребляют, когда человек немощный, когда он заболевает, также он может освящать свое жилище, автомобиль.

В особенный день освящают воду и в прорубях. Окунуться на Крещение – значит очиститься, смыть все грехи и быть здоровым весь год. Если с молитвой – природа ответит взаимностью. Это не мода на ЗОЖ и не спорт. К таинству уже все готово. В столице оборудовали три купели на спасательных станциях «Дрозды», «Комсомольское озеро», «Цнянская». За городом верующих ожидают «Вяча», «Птичь», «Заславль-1» на Минском море. Приобщиться смогут и люди с ограниченными возможностями. Спасатели обеспечили должный комфорт и безопасность.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы МГО ОСВОД:

Будут оборудованы специальные спуски в воду, будет настил на дне, глубина будет около полутора метров. Планируются запуски фейерверков на торжественном открытии крещенских мероприятий. Главное – морально подготовиться и быстро в воду не заходить, постепенно, не употреблять алкогольные напитки.

Для Владимира Шульгана купальный сезон открыт круглый год. Иголки по телу и минус 25 только в радость. В ледяной купели он как рыба в воде. И в свои 63 года бодр и свеж. Но чтобы болезни обходили стороной и иммунитет был на уровне, закаливание должно быть поэтапным и регулярным, уверяет заслуженный морж. Контрастный душ, ходьба босиком по снегу – тогда холодовой стресс организм будет принимать с благодарностью. Владимир Шульган, председатель РОО «Белорусская федерация закаливания и спортивного зимнего плавания»:

Вот тело красное, в организме есть вещества, называется бурый жир, который быстро расщепляется, за счет его расщепления вбрасывается дополнительная энергия в кровь. Вытираться надо сразу, голову вытереть и сразу надели капюшон или шапочку. Дальше надо горячий чай. Дохлые, хилые клетки погибают, остаются только здоровые.

Для морозных купаний нет ничего лучше халата с капюшоном, варежек и простых шлепанцев, то, из чего легко выскользнуть и заскользнуть обратно. За два часа до святой процедуры нужно обязательно плотно поесть. Желательно жирную калорийную пищу: орехи, сало, чернослив. Хорошо провести разминку, но только разумно, чтобы не вспотеть перед погружением. Приходите окунаться только с компанией друзей и близких. Одному – ни в коем случае. И не зная броду, не лезьте в воду.

Владимир Шульган:

Креститесь перед купелью один раз, в воду заходите спиной, если это по лестнице. Окунаться рекомендую один раз и с головой, не креститесь в воде. Если дети дошкольного возраста, чтобы были оба родителя.

Свыше ста тысяч белорусов ежегодно приобщаются к крещенским купаниям. Оду криотерапии можно петь долго. Регенерация клеток и омоложение, уменьшение вязкости крови и многое другое. Но медики твердят в унисон: с болезнями сердечно-сосудистой, эндокринной, мочеполовой систем, а также с температурой и вирусами ни о каких морозных ваннах и речи не может быть.

А вот для спортсменов криокапсулы – лучшее средство прийти в чувство после тренировок. Станислав Николаевич знает об этом не понаслышке. Для тренера по плаванию из Витебска это уже 42-й зимний сезон. Приобщил к плаванию и внука, теперь гордится его победами.

Станислав Шумяков:

В девять лет был этап Кубка мира, он проплыл 25 метров брасом при температуре воды где-то +1,5. До сих пор закаливается, принимает и ванну холодную, вчера и со снегом, катаемся на лыжах. У меня знакомые окунаются один раз в год и не болеют.

Елена Ботяновская:

Чувствуешь себя как заново рожденная. Вода в этот день снимает усталость, все самое плохое уходит в воду. В первый раз окунулась на Крещение и поняла, что это действительно здорово. И вот только после Крещения я начала заниматься спортом, именно плаванием.

Январь в этом году благоволит. Ну, а если вы хотите навести порядок в душе и побывать в святых купелях, отправляйтесь в Жировичи, Сынковичи, Лавришево, Полынковичи, Логойск.