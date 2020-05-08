Президент Беларуси о ситуации с коронавирусом в Витебской области: «Там уже нет этой эпидемии»

Новости Беларуси. Одно из самых масштабных мероприятий этой праздничной недели прошло в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей с мест воинской славы, собранной на полях сражений, в концлагерях, местах пыток и других зверств фашизма. Участники марафона-памяти прошли маршрутами ожесточенных боев, отмеченных сегодня мемориалами, памятниками и обелисками.

В эти дни торжества и памятные мероприятия проходят по всей стране, а 9 мая в Минске состоится военный парад. Для Беларуси память о той войне свята несмотря ни на что. Выступая 8 мая перед собравшимися, Александр Лукашенко отметил, что уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением коронавируса. В Беларуси сумеют побороть инфекцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот сегодня утром я получил доклад о том, что Витебская область, которая прежде всего приняла этот удар, уже зачищает больницы, которые были зарезервированы для больных. Она уже приходит к нормальной жизни. Да, там еще есть заболевшие, мы их лечим, но там уже нет этой эпидемии. Я думаю, что Господь поможет нам преодолеть и по всей стране это несчастье, эту напасть.