Президент Беларуси о ситуации с коронавирусом в Витебской области: «Там уже нет этой эпидемии»
Новости Беларуси. Одно из самых масштабных мероприятий этой праздничной недели прошло в крипте Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей с мест воинской славы, собранной на полях сражений, в концлагерях, местах пыток и других зверств фашизма. Участники марафона-памяти прошли маршрутами ожесточенных боев, отмеченных сегодня мемориалами, памятниками и обелисками.
В эти дни торжества и памятные мероприятия проходят по всей стране, а 9 мая в Минске состоится военный парад. Для Беларуси память о той войне свята несмотря ни на что.
Выступая 8 мая перед собравшимися, Александр Лукашенко отметил, что уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с распространением коронавируса. В Беларуси сумеют побороть инфекцию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот сегодня утром я получил доклад о том, что Витебская область, которая прежде всего приняла этот удар, уже зачищает больницы, которые были зарезервированы для больных. Она уже приходит к нормальной жизни. Да, там еще есть заболевшие, мы их лечим, но там уже нет этой эпидемии. Я думаю, что Господь поможет нам преодолеть и по всей стране это несчастье, эту напасть.
И, думаю, что тот вклад, который наш народ внес в защиту себя в борьбе с этим вирусом, нам обернется добром, потому что уже многие закричали о второй волне осенью. Думаю, что наш путь – это как раз преодоление не только этой волны тяжелой, но и той второй, которая, не дай бог, конечно, наступит, и людям в мире придется это пережить. Все больше и больше людей, несмотря на этот вирус, возвращаются к нормальной жизни.
Александр Лукашенко: с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни. Переболевшие – люди, которые победили (читать далее).