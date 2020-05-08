Александр Лукашенко: если будем идти этим путём, мы обязательно через месяц забудем про этот коронавирус

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Не это сегодня главное. Главное, на что я ориентирую всю страну и врачей. Первое – смертность. Мы должны спасти всех. Всех, насколько это важно. Слушайте, через месяц все забудут, какие цифры были по коронавирусу, насколько мы их выявляли. Все будут помнить, сколько погибло людей. Поэтому главное, на что делаем упор – на спасение людей. И самая низкая смертность при таком объеме выявляемых вирусом и прочее – в Беларуси. Второй важный показатель – это тяжелобольные и которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. От этого зависит, будет жив человек или нет. Я уже недавно приводил пример: у нас 2,5 тысячи этих аппаратов, из них заняты только 10 %.

А в Западной Европе опыт, вы помните, в Америке и других странах – люди умирали, потому что не хватало этих аппаратов. Человек не может дышать. Если есть аппараты искусственной вентиляции, значит, трудно представить, что человек может умереть только от того, что он заболел пневмонией, он легочник и тем более ковидный. Ну и очень важный показатель – поступило в больницу и выписано.

Опять приведу пример мэра Москвы, Сергея Собянина, он вчера констатировал: впервые в Москве выписавшихся было больше, чем поступило. Это хороший сигнал, главное это удержать. Тогда и на ВДНХ, и на спортивных объектах, где они создают резервные места, не понадобятся. Главное, чтобы хватило в больнице этих коек, чтобы не перегрузить систему здравоохранения, чтобы она не рухнула. Это самое главное.