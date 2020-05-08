Президент Беларуси о выступлении Собянина: впервые я услышал по российскому телевидению трезвое заявление

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это не бравада. Мы оказались в этой ситуации, пойдя не фронтом, а локально спасая людей от этого вируса, хотя сегодня увидели, что не такой он страшный, как поначалу нам казалось. Неведомо это все было. Научились лечить без лекарств специальных, без вакцины. Молодцы. Это, знаете, благодарность тому, что мы всегда смотрели за здравоохранением. Мы не отдали его в частные руки. Посмотрите, что творится на Западе: деньги есть – будешь жить, нет денег – умирать будешь, может быть, если будет место, в больницу возьмем (нет – умрешь). Вы все это видели, не хочу говорить о других. Вот вам частное здравоохранение. Мы этим путем не пошли. Да, нам непросто было. Мы небогатая страна, нам это дорого обходилось, но зато это сторицей вернется.