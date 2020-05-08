Президент Беларуси о выступлении Собянина: впервые я услышал по российскому телевидению трезвое заявление
Новости Беларуси. Беларусь с инфекцией борется точечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Врачи добились успехов в лечении нового вируса, нашу практику используют даже в некоторых других странах. Президент отметил, что наладить работу удалось благодаря развитой отечественной медицине. Нам удалось сохранить эффективную систему здравоохранения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это не бравада. Мы оказались в этой ситуации, пойдя не фронтом, а локально спасая людей от этого вируса, хотя сегодня увидели, что не такой он страшный, как поначалу нам казалось. Неведомо это все было. Научились лечить без лекарств специальных, без вакцины. Молодцы. Это, знаете, благодарность тому, что мы всегда смотрели за здравоохранением. Мы не отдали его в частные руки. Посмотрите, что творится на Западе: деньги есть – будешь жить, нет денег – умирать будешь, может быть, если будет место, в больницу возьмем (нет – умрешь). Вы все это видели, не хочу говорить о других. Вот вам частное здравоохранение. Мы этим путем не пошли. Да, нам непросто было. Мы небогатая страна, нам это дорого обходилось, но зато это сторицей вернется.
Конечно, есть очень много вопросов, много недостатков. Мы фиксируем эти все вопросы и недостатки. Вот они, все ответственные по областям. После окончания этой эпопеи, истерии и вирусной этой болезни мы примем соответствующие все решения, которые значительно усилят наше здравоохранение. Мы видим, что еще надо сделать. Но пока, слава богу, мы держимся.
Александр Лукашенко: если будем идти этим путем, мы обязательно через месяц забудем про этот коронавирус
Вчера Сергей Собянин (молодец, впервые я услышал по российскому телевидению трезвое заявление) говорит: а за что вы нас упрекаете, москвичей, что у нас много выявляется этого вируса? Так правильно, за это надо хвалить москвичей, россиян и другие страны, которые много проводят тестов. Чем больше тестов, тем больше выявляется это.