Александр Лукашенко об уборочной кампании: «А то, что сегодня дождики пройдут в отдельных местах Беларуси – это к счастью»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Упэўненасць абсалютная, што мы сабяром гэты ўраджай. Абсолютная. Вы помните, я сказал «три дня»? Я там оговорился. Нам не три дня надо, чтобы убрать урожай, а три дня есть некий порог, который мы должны перешагнуть, достичь. Осталось три дня – это 75 %. Как только 75 % убрали, 25 % – это уже не проблема. Это яровые остаются и так далее. А то, что сегодня дождики пройдут в отдельных местах Беларуси – это к счастью, потому что и кукуруза, и картофель, и капуста, и многое, многое другое на поле растет и нужен дождь.