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Александр Лукашенко об уборочной кампании: «А то, что сегодня дождики пройдут в отдельных местах Беларуси – это к счастью»

09 августа 2020 21:59
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.    

Александр Лукашенко об уборочной кампании: «А то, что сегодня дождики пройдут в отдельных местах Беларуси – это к счастью»-1

Ураджай сёлета добры. Літаральна ўчора на палетку вы сказалі, што задволены. Ці ёсць у вас упэўненасць, што мы яго здолеем сабраць, захаваць і рэалізаваць на карысць усім беларусам?

Александр Лукашенко об уборочной кампании: «А то, что сегодня дождики пройдут в отдельных местах Беларуси – это к счастью»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Упэўненасць абсалютная, што мы сабяром гэты ўраджай. Абсолютная. Вы помните, я сказал «три дня»? Я там оговорился. Нам не три дня надо, чтобы убрать урожай, а три дня есть некий порог, который мы должны перешагнуть, достичь. Осталось три дня – это 75 %. Как только 75 % убрали, 25 % – это уже не проблема. Это яровые остаются и так далее. А то, что сегодня дождики пройдут в отдельных местах Беларуси – это к счастью, потому что и кукуруза, и картофель, и капуста, и многое, многое другое на поле растет и нужен дождь.

Александр Лукашенко об уборочной кампании: «А то, что сегодня дождики пройдут в отдельных местах Беларуси – это к счастью»-7

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# Уборочная кампания # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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