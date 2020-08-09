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Василиса Марзалюк: «Я голосую за процветающую, сильную Беларусь»

09 августа 2020 21:29
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Новости Беларуси. 9 августа пришла на избирательный участок и Василиса Марзалюк, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Василиса Марзалюк: «Я голосую за процветающую, сильную Беларусь»-1

В успехах Беларуси чемпионка даже не сомневается, особенно спортивных. Взять, к примеру, школу, в которой она голосует. Корты, бассейн – прекрасная база, чтобы раскрыть новые таланты.

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Василиса Марзалюк: «Я голосую за процветающую, сильную Беларусь»-4

Василиса Марзалюк, двукратный победитель Европейских игр (борьба):
Я голосую за процветающую, сильную Беларусь.

# Выборы в Беларуси # общество # Василиса Марзалюк # Фотофакт

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