Василиса Марзалюк: «Я голосую за процветающую, сильную Беларусь»

Новости Беларуси. 9 августа пришла на избирательный участок и Василиса Марзалюк, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В успехах Беларуси чемпионка даже не сомневается, особенно спортивных. Взять, к примеру, школу, в которой она голосует. Корты, бассейн – прекрасная база, чтобы раскрыть новые таланты.

Сергей Тетерин: «За эти 20 с лишним лет страна расцвела»