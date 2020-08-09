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Сергей Тетерин: «За эти 20 с лишним лет страна расцвела»

09 августа 2020 21:36
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Новости Беларуси. Семьями пришли 9 августа голосовать на выборах Президента многие известные персоны из культуры, спорта и бизнеса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Тетерин: «За эти 20 с лишним лет страна расцвела»-1

Сергей Тетерин: «За эти 20 с лишним лет страна расцвела»-3

Сергей Тетерин, председатель Белорусской федерации тенниса:
За эти 20 с лишним лет страна расцвела. И особенно я бы хотел всем нашим гостям пожелать проехать по районам, по областям. Не только Минск стал красивым, но и все районные городки становятся красивее.

Василиса Марзалюк: «Я голосую за процветающую, сильную Беларусь» (читайте здесь).

# Выборы в Беларуси # общество # Сергей Тетерин # Фотофакт

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