Сергей Тетерин: «За эти 20 с лишним лет страна расцвела»

Сергей Тетерин, председатель Белорусской федерации тенниса:

За эти 20 с лишним лет страна расцвела. И особенно я бы хотел всем нашим гостям пожелать проехать по районам, по областям. Не только Минск стал красивым, но и все районные городки становятся красивее.

Василиса Марзалюк: «Я голосую за процветающую, сильную Беларусь» (читайте здесь).