Александр Лукашенко о том, как перенёс коронавирус: состояние, как говорят, ёжик в тумане

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, я где-то уже обронил слово: меня это очень насторожило. Я человек крепкий, но то, что я фактически вирус перенес на ногах, думая о том, что я просто устал. Это состояние, как говорят, ежик в тумане. Идешь тяжело, но думаешь: нагрузки большие, от этого.

Но когда домашние мои просигнализировали, что есть проблемы, мы поехали в больницу и убедились, что я перенес этот вирус на ногах. Но хвостом, как говорит наш Караник, министр, все-таки меня эта пандемия ударила. Если бы я не поехал проверяться, может, я бы так и перенес это. Но не советую вам.