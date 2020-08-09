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Александр Лукашенко о том, как перенёс коронавирус: состояние, как говорят, ёжик в тумане

09 августа 2020 21:31
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 августа проголосовал на президентских выборах, а после пообщался с журналистами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко о том, как перенёс коронавирус: состояние, как говорят, ёжик в тумане-1

Может быть, есть уже какие-то результаты эпидрасследования – где заразились, как? Проводится такое расследование?

Александр Лукашенко о том, как перенёс коронавирус: состояние, как говорят, ёжик в тумане-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Да, я где-то уже обронил слово: меня это очень насторожило. Я человек крепкий, но то, что я фактически вирус перенес на ногах, думая о том, что я просто устал. Это состояние, как говорят, ежик в тумане. Идешь тяжело, но думаешь: нагрузки большие, от этого.

Но когда домашние мои просигнализировали, что есть проблемы, мы поехали в больницу и убедились, что я перенес этот вирус на ногах. Но хвостом, как говорит наш Караник, министр, все-таки меня эта пандемия ударила. Если бы я не поехал проверяться, может, я бы так и перенес это. Но не советую вам.

Александр Лукашенко о том, как перенёс коронавирус: состояние, как говорят, ёжик в тумане-7

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Владимир Караник # Фотофакт

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