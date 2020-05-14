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Александр Лукашенко об окончании учебного года и вступительной кампании: «Знания на стол – поступай в вуз»

14 мая 2020 11:17
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принял с докладом вице-премьера Игоря Петришенко и министра образования Игоря Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На повестке дня предстоящая вступительная кампания, экзамены и оздоровление детей.    

Александр Лукашенко об окончании учебного года и вступительной кампании: «Знания на стол – поступай в вуз»-1

Президент поинтересовался, как с учетом непростой ситуации обстоят дела по самым важным вопросам в системе образования. Александр Лукашенко уверен – никакие экономические проблемы не должны сказаться на учебе и летнем отдыхе белорусских школьников. Сегодня учебные заведения посещают порядка 41 % учащихся, а значит необходимо разработать механизм итоговой аттестации по окончанию 9-х и 11-х классов.      

Александр Лукашенко об окончании учебного года и вступительной кампании: «Знания на стол – поступай в вуз»-4

Во главе угла по-прежнему знания и качество образования. Лишних послаблений для выпускников быть не должно. Но все решения будут приниматься исключительно из наших реалий, а не под «копирку» соседних стран.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо исходить из того, как развивалась ситуация в Беларуси и какие меры принимались и мною, и другими органами власти в связи с этой так называемой пандемией и вирусными проблемами. Решения будут исключительно исходить из того, как развивались эти события. А не так, как делают наши соседи. Мы не жили так, как жили наши соседи. Мы ничего не запрещали, мы открыто и честно говорили людям, как надо жить и работать. Поэтому из этого будем исходить – ненужных послаблений быть не должно.

Александр Лукашенко об окончании учебного года и вступительной кампании: «Знания на стол – поступай в вуз»-7

Для того, чтобы учиться в вузе нужны знания. Знания на стол – поступай в вуз. Если это школа, то давайте определимся, как мы будем проводить там выпускные, или как их называют сейчас, экзамены по окончанию школы – 9 класса (базового уровня) и 11 класса.    

# Вступительная кампания # общество # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко # Игорь Петришенко

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