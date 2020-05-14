Александр Лукашенко об окончании учебного года и вступительной кампании: «Знания на стол – поступай в вуз»

Президент поинтересовался, как с учетом непростой ситуации обстоят дела по самым важным вопросам в системе образования. Александр Лукашенко уверен – никакие экономические проблемы не должны сказаться на учебе и летнем отдыхе белорусских школьников. Сегодня учебные заведения посещают порядка 41 % учащихся, а значит необходимо разработать механизм итоговой аттестации по окончанию 9-х и 11-х классов.

Во главе угла по-прежнему знания и качество образования. Лишних послаблений для выпускников быть не должно. Но все решения будут приниматься исключительно из наших реалий, а не под «копирку» соседних стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо исходить из того, как развивалась ситуация в Беларуси и какие меры принимались и мною, и другими органами власти в связи с этой так называемой пандемией и вирусными проблемами. Решения будут исключительно исходить из того, как развивались эти события. А не так, как делают наши соседи. Мы не жили так, как жили наши соседи. Мы ничего не запрещали, мы открыто и честно говорили людям, как надо жить и работать. Поэтому из этого будем исходить – ненужных послаблений быть не должно.