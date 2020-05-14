Воспоминания ветерана ВОВ: «Говорю: «Хочу немцев бить». «Так ты ж ещё совсем малой». Я на цыпочках поднимаюсь: «Да я ещё подрасту»

Оркестр исполняет знаменитую композицию «День Победы». Из окон и с балконов с интересом выглядывают жильцы ближайших домов.

А возле подъезда сидят они, без которых этот светлый праздник не состоялся бы – ветераны. В первые дни мая мы чествуем наших героев. Однако в эти сложные времена, которые, увы, коснулись и нашу страну, поздравление для ветеранов было особенным. БРСМ в рамках проекта «Беларусь помнит. Солдаты Победы» поздравил ветеранов на дому. Акция была посвящена 75-летию Великой Победы. Формы таких чествований были разными – от праздничных открыток с теплыми словами благодарности до передачи памятных медалей, и творческих номеров и выступлений, которые были подготовлены специально и исполнены во дворах этих заслуженных людей.

Анна Колодникова, первый секретарь Центрального районного комитета ОО «БРСМ»:

Республиканская акция «Беларусь помнит. Солдаты Победы» – это традиционная акция, в преддверии 9 мая мы поздравляем ветеранов, и думаю, что в данной ситуации мы пришли поздравить также традиционно, несмотря ни на что. Это очень важно для нас, потому что эта акция является не только памятью об их подвиге, но и преемственностью поколений, потому что молодежь должна знать, что в таком возрасте, как они сейчас, уходили на фронт воевать и шли на передовую, несмотря ни на что.

Вот такое душевное и необычное поздравление на этой неделе нашло Павла Сафроновича Ерошенко. Буквально за неделю до того, как первые снаряды упали на нашу землю, Павел Сафронович вступил в комсомол. Уже затем, когда война началась, он был в отряде самообороны, ловил немецких диверсантов. Но вскоре настали длинные дни оккупации. По признанию самого ветерана, это были очень тяжёлые моменты. И лишь только в конце 1943 года Павел Сафронович попал на фронт.

Павел Ерошенко, ветеран Великой Отечественной войны:

В 1943 году только что освободили нас, 25 ноября. 5 декабря приехал военкомат, меня сразу же брат отвез в военкомат без всякой повестки, без ничего. Очередь огромная стоит, мужиков призывают. Я сейчас небольшой, а тогда я совсем был малой. Мне говорят: «Куда ты хочешь». Я говорю: «Хочу немцев бить». «Так ты ж еще совсем малой». Я на цыпочках поднимаюсь: «Да я еще подрасту, я уже нормы до войны сдавал». Вот так я в строй попал.

Уже после военкомата Павел Ерошенко попал в стрелковую дивизию. И начиная с декабря 1943 года, наш герой прошёл большой путь. Победу Павел Сафронович встретил уже в Берлине. Павел Ерошенко:

Шел во взвод управления, нас было 30 человек. В Берлине мы праздновали победу. Из этих 30 только семеро, 23 человека мы потеряли по пути. Конечно, не все были убиты, много раненых. Война была очень и очень жертвенной. Я воевал связистом.

На груди Павла Сафроновича множество медалей и орденов. Самая памятная награда, по признанию нашего героя, – это медаль «За Отвагу». А дорога она тем, что для ветерана она была первой. Уже после одного из боёв Павла Ерошенко нашел еще один значимый орден. Павел Ерошенко:

Резанули по нам очередью! Я, видимо, со страха кинулся под танк, а санинструктор развернулся и в обратную сторону, прибежал в роту и говорит: «Вот, Ерошенко на моих глазах скосил пулеметчик». А если скосил, то сразу оформили похоронку и отправили. Только еще не отправили и вдруг я успел, и вместо похоронки мне оформили наградной на Орден Великой Отечественной войны второй степени.

А вот и еще одна история – Надежды Минеевны Осинцевой. До войны Надежда Минеевна работала простой учительницей в школе. Когда пришла война, она приняла решение добровольно пойти на службу Отечеству, считая это своим долгом. Так она стала санитаркой в военном госпитале, который располагался в городе Тамцак-Булак.

Жили в холодных землянках. Работая в госпитале, Надежда Минеевна ощутила все ужасы войны, но о своём решении не жалела и не жалеет до сих пор, ведь она пошла добровольцем, когда ей не было ещё и 18-ти лет.