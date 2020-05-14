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14 мая. Опубликованы новые цифры по коронавирусу в Беларуси

14 мая 2020 09:51
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Новости Беларуси. По состоянию на 14 мая в Беларуси проведено 308 156 тестов на коронавирусную инфекцию. 

Как сообщает Минздрав, зарегистрировано 26 772 человека с положительным тестом на COVID-19. К настоящему моменту вылечились и выписаны из больниц 8 168 пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус. 

За всё время распространения инфекции на территории Беларуси умер 151 пациент с рядом хронических заболеваний, отягощённых COVID-19. 

Четыре дня реанимации и пять недель восстановления.

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# Коронавирус # общество

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