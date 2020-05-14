14 мая. Опубликованы новые цифры по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. По состоянию на 14 мая в Беларуси проведено 308 156 тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщает Минздрав, зарегистрировано 26 772 человека с положительным тестом на COVID-19. К настоящему моменту вылечились и выписаны из больниц 8 168 пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус.

За всё время распространения инфекции на территории Беларуси умер 151 пациент с рядом хронических заболеваний, отягощённых COVID-19.

Четыре дня реанимации и пять недель восстановления.