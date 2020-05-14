Лариса Гринько: «Всё время надо помнить о том, что лучше переоценивать своего зрителя, поэтому есть волнение – не подвести»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Ваш первый эфир был на радио. Вы как-то вспоминали, что у Вас от волнения перестало биться сердце, а со временем перестали волноваться или перед каждым эфиром всё равно есть чуточку волнения?

Лариса Гринько, телеведущая:

Сердце, слава Богу, не перестало биться, иначе я б тут уж не сидела. Но знаете, есть волнение и есть волнение, когда отключаются мозги, и ты уже ничего не соображаешь и несёшь, что попало, а с другой стороны, творческое волнение, когда ты всё помнишь, понимаешь и хочешь донести мысль, но всё равно боишься не оступиться, не сказать глупость, не подвести своего собеседника, не подвести своего зрителя, который, по сути, он ведь умнее нас, потому что он сидит по ту сторону экрана. Вы ведь тоже, наверное, анализировали.

Смотришь программу, допустим, «Что? Где? Когда?» Кажется, что я бы это отгадал и это, а вот посади тебя в экстремальную ситуацию и ты теряешься.

Так и здесь. Всё время надо помнить о том, что нужно дооценивать и лучше переоценивать своего зрителя, поэтому есть волнение – не подвести.