Александр Лукашенко, посещая «Горизонт»: захотите когда-то, без меня, конечно, продаться – продавайтесь

Новости Беларуси. В 90-е «Горизонт» хотели «потопить», но Президент в то время принял решение сохранить и развивать предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В 90-е «Горизонт» хотели «потопить», но Президент в то время принял решение сохранить и развивать предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Да, предложение было непопулярным, обрушилась критика. Но мало кто тогда мог подумать, что это сотни рабочих мест, во-первых. А во-вторых, крылья «Горизонт» так или иначе расправит.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вспоминаю этот период, когда пришлось принимать сложные, трудные решения, и то, что мы не продали, не отдали за ваучеры и прочее, жуликам эту собственность не отдали. Захотите когда-то (без меня, конечно) продаться – продавайтесь. Но я не намерен продавать «Горизонт». Я, наоборот, считаю, что надо развиваться, расширять производство. Потому что в трудные времена частник: «А, прибыль там слабенькая». Раз, бросил его. Люди на улице. А государство когда за спиной стоит, тогда есть и какое-то развитие.
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