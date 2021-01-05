Александр Лукашенко, посещая «Горизонт»: захотите когда-то, без меня, конечно, продаться – продавайтесь

Да, предложение было непопулярным, обрушилась критика. Но мало кто тогда мог подумать, что это сотни рабочих мест, во-первых. А во-вторых, крылья «Горизонт» так или иначе расправит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вспоминаю этот период, когда пришлось принимать сложные, трудные решения, и то, что мы не продали, не отдали за ваучеры и прочее, жуликам эту собственность не отдали. Захотите когда-то (без меня, конечно) продаться – продавайтесь. Но я не намерен продавать «Горизонт». Я, наоборот, считаю, что надо развиваться, расширять производство. Потому что в трудные времена частник: «А, прибыль там слабенькая». Раз, бросил его. Люди на улице. А государство когда за спиной стоит, тогда есть и какое-то развитие.