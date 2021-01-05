Александр Лукашенко: «Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе»

У Президента, в частности, поинтересовались вопросами перевода жилищного фонда на обогрев электричеством. С вводом собственной АЭС этот вид энергии становится выгодным. Дело в том, что и «Горизонт» может предложить собственную продукцию.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас целая программа. Мы уже запрещаем строить дома на природном газе, как резервные, может быть. Вот мы возьмем и в некоторые дома поставим ваши обогреватели. И вы видите, что электромобили мы свои уже начинаем производить, не только покупать. Стимулируем, очень стимулируем.

Мною поручено «Белоруснефти» построить вот эти электрозаправки. Очень большое количество автозаправок к тому, что есть. Люди начали покупать электромобили, и это очень выгодно. То есть вы видите, мы взяли серьезный крен на обогрев воды, подогрев, электромобили, электробусы. То есть мы начали очень сильную модернизацию.

В своем Послании, о котором я говорил, я там электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими.

Поэтому надо потихоньку…. Центр Европы – Беларусь. Германия, Великобритания, другие страны уже сроки определили, когда с улиц исчезнут автомобили с двигателями внутреннего сгорания. У нас есть шанс раньше это сделать, и мы это будем делать. Не зря же я сказал, что нам бы еще и вторую электростанцию построить. Нам самим надо это электроэнергия. Это самое дешевое. А главное, станцию введем – 5 млрд кубов газа из 22-х, которые мы покупаем, не надо будет покупать. Это уже большая независимость, потому что топливо на пять лет загружается, и стоимость его при нынешних ценах – до 150 млн долларов. А сколько за газ надо было заплатить?