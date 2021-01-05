Александр Лукашенко: «Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил 5 января ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт». Главе государства продемонстрировали новые разработки: лазерный телевизор, электронные системы для тракторов и легковых автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, в лаборатории Президенту показали одно из последних новшеств – систему контроля и управления зерноуборочного комбайна.
Какие разработки Александру Лукашенко показали на предприятии «Горизонт»?
Глава государства также пообщался с коллективом холдинга. Закрытых тем не было.
У Президента, в частности, поинтересовались вопросами перевода жилищного фонда на обогрев электричеством. С вводом собственной АЭС этот вид энергии становится выгодным. Дело в том, что и «Горизонт» может предложить собственную продукцию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас целая программа. Мы уже запрещаем строить дома на природном газе, как резервные, может быть. Вот мы возьмем и в некоторые дома поставим ваши обогреватели. И вы видите, что электромобили мы свои уже начинаем производить, не только покупать. Стимулируем, очень стимулируем.
Мною поручено «Белоруснефти» построить вот эти электрозаправки. Очень большое количество автозаправок к тому, что есть. Люди начали покупать электромобили, и это очень выгодно. То есть вы видите, мы взяли серьезный крен на обогрев воды, подогрев, электромобили, электробусы. То есть мы начали очень сильную модернизацию.
В своем Послании, о котором я говорил, я там электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими.
Поэтому надо потихоньку…. Центр Европы – Беларусь. Германия, Великобритания, другие страны уже сроки определили, когда с улиц исчезнут автомобили с двигателями внутреннего сгорания. У нас есть шанс раньше это сделать, и мы это будем делать. Не зря же я сказал, что нам бы еще и вторую электростанцию построить. Нам самим надо это электроэнергия. Это самое дешевое. А главное, станцию введем – 5 млрд кубов газа из 22-х, которые мы покупаем, не надо будет покупать. Это уже большая независимость, потому что топливо на пять лет загружается, и стоимость его при нынешних ценах – до 150 млн долларов. А сколько за газ надо было заплатить?
И если бы мы имели вторую атомную станцию – где-то там на востоке, на 10 млрд кубов газа хватило бы. Это уже большая независимость от монополистов.
Вот говорили, знаете, хотим построить фермы и майнинг развивать, биткоин. Но надо, чтобы дешевая была электроэнергия. Но при 6 тысячах – цена за биткоин, плохо было. Сейчас же 33 тысячи. Правда, за последние сутки там на 10 % упал, но все равно больше 30 тысяч. Так при любой электроэнергии можно строить эти фермы, как они их называют, и клепать эту валюту.
Так что это уже вопрос решенный, и электричеству быть.
Читайте также:
Александр Лукашенко: «Я не хочу, чтобы даже в воскресенье они ходили по улицам и мешали жить другим»
Александр Лукашенко, посещая холдинг «Горизонт»: «Посмотреть, что больше даст дохода и что выгоднее для государства»
Александр Лукашенко: запугивания людей, детей моих, которые вообще были непричастны к выборам. Вам это надо? Мне нет