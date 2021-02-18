Александр Лукашенко о ВНС: считаю, что и я в докладе, и выступающие были довольно откровенны. На все вопросы получены ответы

Новости Беларуси. Переговоры президентов Беларуси и России пройдут в 20-ых числах февраля. Это 18 февраля подтвердил Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь же белорусский лидер озвучил и детали повестки диалога на высшем уровне. Говоря о санкционном давлении, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия могут справиться с этими вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым.

Впрочем, встреча белорусского лидера с Григорием Рапотой носила особый смысл. За большой вклад в развитие интеграции и союзного строительства госсекретарь награжден Орденом Почета. Детали этого дня во Дворце Независимости в репортаже Юлии Бешановой.

Генерал-лейтенант в отставке, кавалер нескольких орденов, дипломат, заместитель директора российской службы внешней разведки. И это далеко не полный перечень достижений и должностей в послужном списке нынешнего госсекретаря Союзного государства Беларуси и России, которого 18 февраля встречали во Дворце Независимости.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что-то мы давно с вами не встречались. Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Но связь поддерживали все-таки в переписке, в документах.

Александр Лукашенко:

Да, я переворачиваю в памяти все линии, где мы просто пересекались, виделись. Александр Лукашенко о предстоящей встрече с Владимиром Путиным: «Я не еду туда чего-то просить» (читать далее). Союзное государство на постсоветском пространстве – явление уникальное. За более чем 20-летнюю историю объединения, Беларуси и России удалось далеко продвинуться по интеграционному пути. Товарооборот между странами увеличился почти в шесть раз. Во столько же вырос и наш экспорт в Россию. Сформирована солидная договорно-правовая база. Созданы все условия, чтобы люди внутри Союза не чувствовали себя иностранцами – равные права на работу, учебу, получение медицинской помощи, ведение бизнеса. Приверженность союзным идеям Александр Лукашенко подтвердил и на шестом Всебелорусском народном собрании.

Александр Лукашенко:

Это хорошо, что мнениеформирующие круги, такие люди, как вы, нормально воспринимают наш форум. Там обсуждаются очень важные, глобальные проблемы, концептуальные вещи поднимались, а есть и второстепенные, третьестепенные. Все их опубликуем по направлениям. Поэтому я благодарен вам, что вы поприсутствовали у нас на этом форуме, послушали. Я считаю, что и я в докладе, и вообще выступающие наши были довольно откровенны – по крайней мере, говорили то, что они думали. На все вопросы получены ответы. Я думаю, и наша Россия нас услышала, и Запад, и так далее и тому подобное. Это очень важно для дальнейшего развития нашего сотрудничества в рамках Союза Беларуси и России. Очень. Григорий Рапота: мне бы хотелось как можно больше совместных крупных проектов Беларуси и России

Сегодня Беларусь и Россия сталкиваются с беспрецедентным давлением извне. Пандемия, внутреннее напряжение, общемировой экономический пессимизм. Одним словом, перед странами стоят во многом схожие проблемы: обеспечение устойчивого роста, повышение конкурентоспособности, поиски новых рынков сбыта. Такие проблемы разумнее решать сообща. Тем более потенциал есть. Александр Лукашенко: Беларусь и Россия могут всё просчитать и полностью себя обеспечить

Не обошлось на встрече и без приятных моментов. Александр Лукашенко за большой вклад в развитие интеграционного взаимодействия, союзное строительство, укрепление дружественных отношений и единства народов, вручил гостю Орден Почета.

Александр Лукашенко:

Вы его заслужили. Это не потому, что случай какой-то. Я вас поздравляю.