Григорий Рапота: мне бы хотелось как можно больше совместных крупных проектов Беларуси и России

Новости Беларуси. Переговоры президентов Беларуси и России пройдут в 20-ых числах февраля. Это 18 февраля подтвердил Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь же белорусский лидер озвучил и детали повестки диалога на высшем уровне. Говоря о санкционном давлении, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Россия могут справиться с этими вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Эмоций много, это же естественно. Первое – у меня ни на минуту не было сомнений никогда, и сейчас я остаюсь при своем мнении, что интеграция нужна, потому что это нужно для благополучия двух народов. Нет у меня на этот счет сомнений. Второе – что для этого нужно сделать и что не делается? Хотелось бы, может быть. Мне бы хотелось как можно больше совместных крупных проектов. Это могут быть транспортные проекты, это могут быть научные проекты.