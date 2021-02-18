Самое крупное коррупционное преступление в истории Беларуси? Что говорят о деле топ-менеджеров Белгазпромбанка

Новости Беларуси. В суде по громкому уголовному делу о взяточничестве продолжают оглашать обвинение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Топ-менеджерам Белгазпромбанка вменяют серьезные экономические махинации.

Прокурор озвучил, в чем обвиняется основной фигурант. Согласно материалам, экс-председатель Белгазпромбанка создал преступную группу, пользуясь должностными привилегиями и доступом к управлению активами и пассивами банка. Вместе со своими заместителями бывший банкир выгодно решал кредитные вопросы нужных коммерсантов, за что и получал «откаты». Так Бабарико вовлек в схему семь человек. Все они на скамье подсудимых. И хотя криминальная схема банальна, отмывание денег – не редкость для зарубежных банков. Поражают суммы полученных взяток.

Петр Редько, ветеран органов следствия:

Это дело не содержит чего-то принципиально нового, необычного. По сути дела, это классическое получение взяток. В следственной практике прошлых лет аппетиты взяткополучателей ограничивались 5-7 %, реже – 10 %. В данном случае, Бабарико получал до 90 % прибыли зависимых от него бизнесменов.