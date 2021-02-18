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Самое крупное коррупционное преступление в истории Беларуси? Что говорят о деле топ-менеджеров Белгазпромбанка

18 февраля 2021 17:02
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Новости Беларуси. В суде по громкому уголовному делу о взяточничестве продолжают оглашать обвинение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Топ-менеджерам Белгазпромбанка вменяют серьезные экономические махинации.

Самое крупное коррупционное преступление в истории Беларуси? Что говорят о деле топ-менеджеров Белгазпромбанка-1

Прокурор озвучил, в чем обвиняется основной фигурант. Согласно материалам, экс-председатель Белгазпромбанка создал преступную группу, пользуясь должностными привилегиями и доступом к управлению активами и пассивами банка. Вместе со своими заместителями бывший банкир выгодно решал кредитные вопросы нужных коммерсантов, за что и получал «откаты». Так Бабарико вовлек в схему семь человек. Все они на скамье подсудимых. И хотя криминальная схема банальна, отмывание денег – не редкость для зарубежных банков. Поражают суммы полученных взяток.

Самое крупное коррупционное преступление в истории Беларуси? Что говорят о деле топ-менеджеров Белгазпромбанка-4

Петр Редько, ветеран органов следствия:
Это дело не содержит чего-то принципиально нового, необычного. По сути дела, это классическое получение взяток. В следственной практике прошлых лет аппетиты взяткополучателей ограничивались 5-7 %, реже – 10 %. В данном случае, Бабарико получал до 90 % прибыли зависимых от него бизнесменов.

Самое крупное коррупционное преступление в истории Беларуси? Что говорят о деле топ-менеджеров Белгазпромбанка-7

Следствие установило все подробности преступления. Когда и на кого регистрировались подставные фирмы и счета, сколько составляли суммы откатов, где и как передавались «грязные» деньги. Интересно, что для вывода взяток за рубеж использовались счета, открытые в нашумевшем банке ABLV. Его причастность к отмыванию денег и финансирования терроризма обсуждает весь мир. Уже сейчас можно сказать, что дело о взятках в Белгазпромбанке – самое крупное коррупционное преступление в истории Беларуси.  

# Судебная система Беларуси # общество # Виктор Бабарико # Петр Редько # Фотофакт

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