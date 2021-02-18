Александр Лукашенко: Беларусь и Россия могут всё просчитать и полностью себя обеспечить

Новости Беларуси. На прошедшем Всебелорусском народном собрании были даны исчерпывающие ответы на все важные вопросы, в том числе озвучен белорусский взгляд на дальнейшие отношения с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая во Дворце Независимости госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.

За время существования Союзного государства товарооборот между странами увеличился почти в шесть раз. Значительно выросло и число совместных проектов. Кооперация в промышленности – основа сотрудничества. Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь и Россия вместе могут успешно работать фактически во всех сферах: от покорения космоса до строительства электромобилей. Значит, несмотря ни на какие санкции, страны могут справиться со всеми вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить, за исключением неких деталей. Так мы в течение трех-пяти лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал! Если бы мы это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась. Я уже не говорю про Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас. Это главный вопрос: договориться и обеспечить наше вот это все отечество всем необходимым. Что мы не можем сделать, что? Космос, биотехнологии, электромобили и прочее – мы все умеем делать.

Просто, знаете, либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Самая рыночная экономика, Япония, и даже Китай, тысячи планов составляет. И мы можем это сделать. Можем, и не надо тут переживать, что нам завтра санкции введут. Хорошо, вводите, но свои товары будете потреблять у себя, на наш рынок не придете. А это все-таки 150 миллионов человек. И ладно это наши 150, а через Беларусь и Россию ведь расходится огромное количество товаров. Понятно, кто от этого проиграет.

Поэтому это ближайшая повестка дня нашего заседания, даже на Высшем государственном совете. Нам надо уже начинать в очном формате работать и двигаться. Надо использовать ситуацию. Ситуация непростая, но это ситуация возможностей. Быстро развернемся – будем работать лучше.