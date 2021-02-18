МИД о заявлении ЕС: «Суверенитет Беларуси они ни во что не ставят»

Новости Беларуси. Беларусь не позволит никому вмешиваться в свои внутренние дела и никогда не занималась этим сама. Такую точку зрения выразил официальный представитель МИД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь не позволит никому вмешиваться в свои внутренние дела и никогда не занималась этим сама. Такую точку зрения выразил официальный представитель МИД Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поводом для выступления стало заявление представительства ЕС от имени стран – членов Евросоюза и посольств США, Великобритании и Швейцарии в отношении ряда проводимых в нашей стране следственных действий.
Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:
С точки зрения дипломатии, да и здравого смысла в принципе, такие выпады можно трактовать как совершенно нелепый поступок. Честно говоря, непонятно, кого наши коллеги пытаются обмануть и за кого они считают белорусов. На каждом углу декларируют позицию якобы в поддержку независимости нашей страны, а на деле такими вот шагами показывают, что суверенитет Беларуси они ни во что не ставят. Здесь, собственно, не надо даже объяснять, что подобные выпады со стороны дипломатических представительств – ну это уже какой-то диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела. Притом, фантасмагоричность в том, что упомянутые следственные действия касаются финансовых аспектов, которые самым жестким образом пресекаются в любой из стран-авторов заявления. Но, более того, мы усматриваем еще демонстрацию не только пренебрежения авторов к суверенным правам Беларуси, но и невежество в понимании законодательства нашей страны и попытки поставить себя выше правоохранителей и судебной системы Республики Беларусь.
В МИДе также подчеркнули, что согласно пункту 7 статьи 2 Устава ООН на всех без исключения государствах – членах ООН лежит обязанность воздерживаться от вмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию государства.