МИД о заявлении ЕС: «Суверенитет Беларуси они ни во что не ставят»

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:

С точки зрения дипломатии, да и здравого смысла в принципе, такие выпады можно трактовать как совершенно нелепый поступок. Честно говоря, непонятно, кого наши коллеги пытаются обмануть и за кого они считают белорусов. На каждом углу декларируют позицию якобы в поддержку независимости нашей страны, а на деле такими вот шагами показывают, что суверенитет Беларуси они ни во что не ставят. Здесь, собственно, не надо даже объяснять, что подобные выпады со стороны дипломатических представительств – ну это уже какой-то диктат, неприкрытое давление и попытка вмешательства во внутренние дела. Притом, фантасмагоричность в том, что упомянутые следственные действия касаются финансовых аспектов, которые самым жестким образом пресекаются в любой из стран-авторов заявления. Но, более того, мы усматриваем еще демонстрацию не только пренебрежения авторов к суверенным правам Беларуси, но и невежество в понимании законодательства нашей страны и попытки поставить себя выше правоохранителей и судебной системы Республики Беларусь.