Александр Лукашенко: мы хотим и будем стремиться выстраивать отношения с США. Думаю, что им не безразлична Беларусь
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
Вы предпочитаете политику многовекторности, и Помпео приезжал к вам.
Александр Лукашенко:
Он раньше и к вам приезжал.
Наиля Аскер-заде:
Но Путин с ним так не обнимался, как вы с ним.
Александр Лукашенко:
Нет, я ним не обнимался.
Наиля Аскер-заде:
Здоровались, улыбались друг другу.
Александр Лукашенко:
А вы что, хотели, что я должен вот так с ним поздороваться, как сейчас эти?
Наиля Аскер-заде:
Уже начиналась пандемия, между прочим. Китайцы не здоровались, не обнимались так.
Александр Лукашенко:
У нас не было тогда пандемии, во-первых. А во-вторых, я не вижу здесь проблем. Это высокотехнологичная, мощная страна, ведущая страна в мире – Соединенные Штаты Америки. И мы хотим и будем стремиться выстраивать с ними отношения.
Наиля Аскер-заде:
А они хотят?
Александр Лукашенко:
Ну, думаю, что им не безразлична Беларусь. Думаю. Думаю, что хотят. Не хотят, так захотят – это во-вторых. В-третьих – а что плохого, если мы имеем многовекторную политику?
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Наиля Аскер-заде:
В сложный момент вы можете к ним обратиться за помощью и поддержкой?
Александр Лукашенко:
В сложный момент они вряд ли будут нам помогать. Вот был сложный момент, они нам не помогали.
Наиля Аскер-заде:
А Россия помогала?
Александр Лукашенко:
А Россия помогла.
Наиля Аскер-заде:
Так нужна вам многовекторность?
Александр Лукашенко:
Обязательно.
Наиля Аскер-заде:
Так зачем тогда?
Александр Лукашенко:
Зачем? Потому что мы торгуем – вот как раз в доклад.
Наиля Аскер-заде:
То есть только бухгалтерия, как вы любите говорить?
Александр Лукашенко:
Нет, я не люблю. Я бухгалтерию терпеть не могу, хотя экономический факультет заканчивал. Страшно не люблю.
Значит, мы торгуем со 120, по-моему, государствами, и для того, чтобы с ними торговать, все это надо обеспечивать дипломатически и политически. Это аксиома, в этом суть нашей многовекторности. Смотрите, мы попали под санкции (раньше, еще были серьезнее санкции) – кто нам протянул руку, кроме России? Китай – 7 миллиардов инвестиций предложили сразу под проекты, и мы многие реализовали. Это что, не многовекторность? Евросоюз: мы отстроили все дороги, проедьте по Беларуси – Евросоюз нам предложил эти кредиты. Почему мы не должны с ними иметь эти отношения? Россия нам такой объем кредитов не предложит.
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