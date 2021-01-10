Александр Лукашенко: мы хотим и будем стремиться выстраивать отношения с США. Думаю, что им не безразлична Беларусь

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица». Наиля Аскер-заде:

Вы предпочитаете политику многовекторности, и Помпео приезжал к вам. Александр Лукашенко:

Он раньше и к вам приезжал.

Наиля Аскер-заде:

Но Путин с ним так не обнимался, как вы с ним. Александр Лукашенко:

Нет, я ним не обнимался. Наиля Аскер-заде:

Здоровались, улыбались друг другу.

Александр Лукашенко:

А вы что, хотели, что я должен вот так с ним поздороваться, как сейчас эти? Наиля Аскер-заде:

Уже начиналась пандемия, между прочим. Китайцы не здоровались, не обнимались так. Александр Лукашенко:

У нас не было тогда пандемии, во-первых. А во-вторых, я не вижу здесь проблем. Это высокотехнологичная, мощная страна, ведущая страна в мире – Соединенные Штаты Америки. И мы хотим и будем стремиться выстраивать с ними отношения. Наиля Аскер-заде:

А они хотят? Александр Лукашенко:

Ну, думаю, что им не безразлична Беларусь. Думаю. Думаю, что хотят. Не хотят, так захотят – это во-вторых. В-третьих – а что плохого, если мы имеем многовекторную политику?

Наиля Аскер-заде:

Так нужна вам многовекторность? Александр Лукашенко:

Обязательно. Наиля Аскер-заде:

Так зачем тогда? Александр Лукашенко:

Зачем? Потому что мы торгуем – вот как раз в доклад.