Александр Лукашенко о том, как белорусы провели большие выходные: «Как-то рассредоточились. Не было этого скопления»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все мы понимаем, что самое опасное (уже больше половины пути мы прошли) – это все эти праздники. Вот так получилось, что, начиная от пасхальных праздников, через Радуницу, 1 Мая, огромные выходные. Ограничений в стране не вводилось, люди сами решали, где им быть. И надо отметить, мы это заметили, я не знаю, насколько вы это увидели: люди очень аккуратно относятся к своему здоровью. Люди как-то рассредоточились. И я очень внимательно наблюдал за этим процессом. Не было этого скопления.

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