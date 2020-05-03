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Александр Лукашенко о параде в 2020 году: меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредёмся по норам

03 мая 2020 17:25
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Новости Беларуси. Апрельские праздники позади и белорусы, несмотря на отсутствие каких-либо ограничений, в эти дни проявили сознательность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко о параде в 2020 году: меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредёмся по норам-1

Президент нашей страны такую тенденцию отметил 3 мая во Дворце Независимости. Глава государства собрал на совещание медиков, руководителей Минздрава и госаппарата, чтобы обсудить формат празднования еще одной очень важной даты для каждого белоруса – 75-летия со дня Великой Победы. Едва ли в нашей стране найдется семья, в которой не было бы героев той войны. Мы преклоняемся перед их подвигом и каждый год чтим память тех, кто воевал ради нас. Страна, в которой с поля боя домой не вернулся каждый третий ее гражданин, просто не имеет права поступать иначе, несмотря ни на что.

Александр Лукашенко о параде в 2020 году: меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредёмся по норам-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я придерживаюсь старой своей тактики – стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые. Поэтому никого тащить на это мероприятие массовое не надо.

Александр Лукашенко: «Мы не можем отменить парад. Просто не можем»

Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам.

И вообще, Беларусь – это живой памятник той войны. Я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств. Кстати, отдельные депутаты и сенаторы, россияне, попросили присутствовать. Мы приветствуем это. Пусть приезжают, мы от наших друзей и братьев не закрываем дверь.

Александр Лукашенко о параде в 2020 году: меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредёмся по норам-7

И помните, что Минск весь был в руинах. Погибали люди. Поэтому нам, как я уже сказал, нельзя разбегаться по норам. Оправдания этому не будет.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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