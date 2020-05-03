Выплаты, кассы взаимопомощи, подработки и питание. Михаил Орда рассказал, как работает ФПБ во время коронавируса

Новости Беларуси. Воскресенье, вечер. Финал самой короткой рабочей недели в году, где – вот ведь парадокс – есть много поводов говорить о труде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это, конечно, и праздник Первомая, и старая добрая традиция накануне этого дня отмечать тех, кто много и хорошо работает. В Минске на неделе открыли обновленную Доску почета. Здесь те, с кого многим сегодня стоит взять пример. 62 лидера соцэкономразвития по итогам 2019 года. Это и отдельные компании, и целые города и области. Например, в числе региональных лидеров Минск, а также столичная и Брестская области – фактически, половина всей экономики страны. Немало и представителей бизнеса (это уже тренд последнего времени). Но главное, конечно, люди труда. А вот о них тоже в канун праздника мы говорили с Михаилом Ордой – главой самой массовой в Беларуси общественной организации. Человеку бывает достаточна не какая-то материальная выплата, важно внимание Игорь Позняк, СТВ:

Михаил Сергеевич, образ той самой вездесущей Шуры из «Служебного романа», профсоюзного лидера – это прямое было попадание в точку?

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

В профсоюзах должны люди быть энергичными. И самое главное, чтобы человек был неравнодушен к тому, что происходит вокруг – и на предприятии, и в организации. У нас сегодня самое важное – это внимание друг к другу, потому что у людей очень много есть разных вопросов. Для того, чтобы достучаться, чтобы вовремя – человеку даже бывает достаточна не какая-то материальная выплата или какие-то материальные ресурсы или деньги, важно внимание – выслушать, побыть с человеком, где-то посоветовать. И человеку очень важно понимать, что он не один. Выходя за ворота своего предприятия, он должен понимать, что есть те, к кому сегодня можно обратиться, и те, кто придет обязательно на помощь, и те, кто поддержит. Игорь Позняк:

Сколько же в Беларуси неравнодушных людей? Учитывая вашу численность. Михаил Орда:

У нас порядка 21 450 – председатели профкомов, первичных профсоюзных организаций. «На всех предприятиях и в организациях (практически во всех) сегодня организованы кассы взаимопомощи» Игорь Позняк:

Учитывая нынешнюю ситуацию, как вы видите собственную роль? Вы не одно слово ключевое назвали – выслушать, помочь.

Михаил Орда:

1 мая – один из любимых праздников белорусов. Если говорить о сути самого праздника труда, то, безусловно, это солидарное объедение трудящихся. Сегодня как раз таки тот случай, когда нужно показывать эту солидарность и объединяться для того, чтобы противостоять всем вместе распространению пандемии. На всех предприятиях и в организациях (практически во всех) сегодня организованы кассы взаимопомощи. Это те кассы, которые оказывают материальную помощь тем работникам, у которых сегодня тяжелое материальное положение, и особенное внимание обращаем на те предприятия, у которых сложилась достаточно сложная экономическая ситуация. Первоочередное, что профком делает – это направляет деньги для того, чтобы сегодня купить защитные средства, потому что нужно всем обезопаситься. От безопасности друг друга зависит безопасность каждого – это сегодня аксиома. Безусловно, деньги, которые нужны для того, чтобы поддержать тех людей, у которых сегодня трудное материальное положение – это сегодня многодетные семьи, матери-одиночки. Да просто молодые работники, которые пришли – может, и помочь-то некому, разные семьи есть. Важно протянуть в этой ситуации руку, когда выплачиваются 2/3, нужно ходить в магазин, нужно платить коммунальные платежи за свое проживание и так далее. И здесь солидарность заключается в том, что кассы взаимопомощи есть во всех отраслевых профсоюзах, в обкомах, районных комитетах. И сегодня если нет у первичной организации собственных денег, которые формируются, накапливаются – значит, вышестоящая организация из своих касс взаимопомощи, в том числе и кассы Федерации профсоюзов Беларуси (а туда мы сегодня направляем все деньги, которые мы экономим на мероприятиях). В том числе сегодня ни о каких премиях речи не идет, потому что важно все деньги саккумулировать и направить туда, где они важнее и нужнее.

«Проводятся работы по организации питания на рабочих местах» Игорь Позняк:

Это функция такого регулятора, по принципу сообщающихся сосудов? Михаил Орда:

Да. Это солидарность для того, чтобы сегодня вместе можно было выстоять. Одновременно проводятся работы и по организации питания на рабочих местах. C нанимателем при необходимости мы меняем график работы для того, чтобы не было скопления большого количества людей в пунктах общественного питания. Ну а там, где специфика есть цехов (такая специфика достаточно на многих предприятиях), идет приготовление пищи и доставляется прямо на рабочие места. Мы сегодня особе внимание уделяем тем профессиям и людям, которые в силу свих служебных обязанностей достаточно много контактируют с большим количеством людей. Мы понимаем, что сегодня есть специфика и там риск заболевания достаточно высок. Как пример можно сказать, мы знаем: сегодня в ряде домов-интернатов сотрудников перевели на вахтовый метод. И там профсоюзы взяли на себе обеспечение этих работников горячим питанием. По железной дороге: свыше 6 500 работников железной дороги сегодня страхуются профсоюзами на случай болезни. По многим отраслям сегодня профсоюзы инициируют много дополнительных мер защиты тем работникам предприятий, которые находятся в зоне риска.

«Создали фонд для того, чтобы поддержать и материально и застраховать не только медиков, но и всех, кто имеет к этому отношение» Игорь Позняк:

Очень важно медиков поддержать в этой ситуации. Михаил Орда:

Было принято решение президиумом Федерации профсоюзов Беларуси об организации специального фонда по страхованию медицинских работников, которые заболели COVID-19. Как раз мы создали этот фонд для того, чтобы поддержать и материально и застраховать не только медиков, но и всех, кто имеет к этому отношение. Этот фонд будет работать без промедления и проволочек, будет перечислять деньги. Сегодня всеми отраслевыми профсоюзами (15 отраслей) туда солидарно направляются деньги. Более 800 тысяч сегодня собрано денег. Но что отличительно – более 6 000 физических лиц свои добровольные пожертвования туда направили. Это говорит о солидарности нашего общества, это хороший показатель, когда люди откликаются для того, чтобы сегодня своей копейкой помочь другому, подстраховать и материально поддержать.

«Ты просто можешь подработать, сохраняя свое рабочее место» Игорь Позняк:

Немало ваших предложений учтено в Трудовом кодексе, который недавно вступил в силу. Как в нынешней ситуации он работает? Михаил Орда:

Трудовой кодекс – это очень важный документ. Это сегодня настольная книга, тот документ, по которому выстраиваются все трудовые отношения. Там прописано, это кодекс, свод законов по труду. Естественно, для профсоюза это наиважнейший документ. Безусловно, сегодня есть предприятия, которые оказались в достаточно сложной ситуации в силу своей специфической деятельности, и там, где сегодня объективно есть простои на предприятиях. Здесь как раз несколько новшеств, которые были профсоюзами предложены, мы настаивали, и они были включены в Трудовой кодекс.