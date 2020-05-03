Президент Беларуси: главное для нас сегодня – лечение людей. Я очень серьёзно контролирую эти процессы

Новости Беларуси. Заболеваемость COVID-19 в Беларуси удается сдерживать в прогнозируемых ранее пределах. Наша система здравоохранения в состоянии оказывать необходимую помощь каждому, кто в ней нуждается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да, конечно, сегодня наблюдается определенный рост пневмоний, но лишь 30 % из них вызваны коронавирусной инфекцией. Кроме того, за последнее время мы значительно увеличили число тестов на COVID-19: проводится практически по 10 тысяч ежедневно. Эпидемиологическая ситуация на постоянном контроле главы государства. Александр Лукашенко ежедневно общается с медиками, у которых в это непростое время тоже нет выходных. Наш Президент отметил: все устали и это понятно, но главное сейчас не расслабляться, беречь себя и тех, кто каждый день на передовой борьбы с вирусом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается здоровья людей. За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5 %. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2 %, то мы, как обычно, на 7-8 % ежегодно уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет. Что касается болезней – смотрите, что творится. От болезней системы кровообращения (то есть сердечно-сосудистых) погибли почти 25 тысяч. 97 – от COVID, и 25 примерно тысяч – от сердечно-сосудистых, от онкологии – 6 377. Но что меня поразило, от отравления алкоголем – 482 человека. Самоубийств – 470. Уже почти тысяча человек погибла от алкоголя и самоубийств. Вот и считайте. Я даже боюсь говорить об этом, наверное, это и не очень хорошо, потому что каждая смерть человека – это беда, трагедия. Но то, что у нас за 2,5 месяца умерло меньше сотни человек – это хороший показатель. Притом от COVID – это с диагнозом, где выявлен COVID. Но мы же видим, что это за больные, мы часто подчеркиваем – это букет болезней. Букет. Это сердечно-сосудистые, это и онкологические, это и астматики (а вирус бьет прежде всего по легким), и это сахарный диабет с излишним весом.