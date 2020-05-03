Александр Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: лекарств у нас хватает, притом для лечения самыми современными способами

Новости Беларуси. Заболеваемость COVID-19 в Беларуси удается сдерживать в прогнозируемых ранее пределах. Наша система здравоохранения в состоянии оказывать необходимую помощь каждому, кто в ней нуждается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да, конечно, сегодня наблюдается определенный рост пневмоний, но лишь 30 % из них вызваны коронавирусной инфекцией. Кроме того, за последнее время мы значительно увеличили число тестов на COVID-19: проводится практически по 10 тысяч ежедневно. Эпидемиологическая ситуация на постоянном контроле главы государства. Александр Лукашенко ежедневно общается с медиками, у которых в это непростое время тоже нет выходных. Наш Президент отметил: все устали и это понятно, но главное сейчас не расслабляться, беречь себя и тех, кто каждый день на передовой борьбы с вирусом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все вопросы для того, чтобы лечить людей, учтены. Не просто учтены – они решены. Сегодня уже средства защиты мы экспортируем. Лекарств у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами. Аппаратов искусственной вентиляции легких у нас 2,5 тысячи, 10 % от ИВЛ-аппаратов всего только сегодня заняты. Это очень хороший показатель. У нас 30 % «ковидных» больных от числа пневмоний. Это тоже очень хороший показатель. На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом в заданных параметрах. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца тому назад доложен мне Министерством здравоохранения и специалистами, которые занимаются непосредственно инфекционными болезнями. Врачи и руководство здравоохранения научились в этой сложной ситуации, не имея ни вакцин, ни конкретных лекарств, методом проб и ошибок, имеют опыт лечения больных. Поэтому катастрофы нет никакой, я апеллирую к тем цифрам, которые и Минздрав мне докладывает, и Комитет по статистике, наш национальный комитет. И делаю соответствующий вывод, что нам надо продержаться вот на таком уровне, работая таким образом.