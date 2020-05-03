Александр Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: лекарств у нас хватает, притом для лечения самыми современными способами
Новости Беларуси. Заболеваемость COVID-19 в Беларуси удается сдерживать в прогнозируемых ранее пределах. Наша система здравоохранения в состоянии оказывать необходимую помощь каждому, кто в ней нуждается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Да, конечно, сегодня наблюдается определенный рост пневмоний, но лишь 30 % из них вызваны коронавирусной инфекцией. Кроме того, за последнее время мы значительно увеличили число тестов на COVID-19: проводится практически по 10 тысяч ежедневно. Эпидемиологическая ситуация на постоянном контроле главы государства. Александр Лукашенко ежедневно общается с медиками, у которых в это непростое время тоже нет выходных. Наш Президент отметил: все устали и это понятно, но главное сейчас не расслабляться, беречь себя и тех, кто каждый день на передовой борьбы с вирусом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все вопросы для того, чтобы лечить людей, учтены. Не просто учтены – они решены. Сегодня уже средства защиты мы экспортируем. Лекарств у нас хватает. Притом для лечения самыми современными новыми способами. Аппаратов искусственной вентиляции легких у нас 2,5 тысячи, 10 % от ИВЛ-аппаратов всего только сегодня заняты. Это очень хороший показатель. У нас 30 % «ковидных» больных от числа пневмоний. Это тоже очень хороший показатель.
На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом в заданных параметрах. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца тому назад доложен мне Министерством здравоохранения и специалистами, которые занимаются непосредственно инфекционными болезнями. Врачи и руководство здравоохранения научились в этой сложной ситуации, не имея ни вакцин, ни конкретных лекарств, методом проб и ошибок, имеют опыт лечения больных.
Поэтому катастрофы нет никакой, я апеллирую к тем цифрам, которые и Минздрав мне докладывает, и Комитет по статистике, наш национальный комитет. И делаю соответствующий вывод, что нам надо продержаться вот на таком уровне, работая таким образом.
Но хочу предупредить. Я ведь понимаю, что особенно врачи, главные врачи основных больниц, где у нас находятся люди, устали. Поэтому главное сейчас – поддержать врачей. В том плане, что как-то надо, чтобы они разгружались больше. Очень устают люди – это непросто. Тем более, над ними тоже довлеет проблема, они же ходят с этими «ковидными». Надо уберечь эти центральные фигуры, которые сегодня в этой огромной системе, выстроенной мной, вертятся, крутятся каждый день, без выходных, день и ночь.
Пройдет эта беда – мы с народом поговорим отдельно, как надо жить, и какие уроки и выводы надо из этого сделать, потому что абсолютно поддерживаю мнение специалистов, что с этими бедами, разными вирусами, нам придется жить. Их будет в будущем не меньше. Потому что мы внаглую относимся к окружающей среде, к природе и даже друг к другу. И эта беда (и даже вот этот психоз), который развернулся, инфодемия, как мы называем, пойдет на пользу людям. Отчасти пойдет на пользу в том плане, что заставит нас подумать, как жить дальше.