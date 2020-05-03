«Это культурная подача. А рукой – чтобы скорее наглотаться». Почему ложку называли культовым предметом солдатского быта

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Ложка – культовый предмет солдатского быта. Бывшие фронтовики вспоминают истории, связанные с ней.
«Из моего валенка выпала ложка и по течению пошла». Что значило для солдата потерять ложку?
Михаил Дзюба, ветеран Великой Отечественной войны:
На фронте главное оружие – это ложка и котелок. Это так солдаты шутят. Потому что без ложки, без котелка ты останешься голодным.
Как спали в землянках солдаты, и что обязательно должно было быть внутри?
Владимир Доморат, ветеран Великой Отечественной войны:
Когда ложки нет, так и рукой. Ложка – это культурная подача. А рукой – чтобы скорее наглотаться.