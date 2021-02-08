Александр Лукашенко о социсследовании к ВНС: «Я думаю, объективность будет самая высокая»

О степени готовности форума Президенту доложил оргкомитет. Александр Лукашенко отметил: важнейшим аспектом подготовки ВНС станет проведенное накануне масштабное социологическое исследование. Его результаты будут известны в ближайшее время, и они лягут в основу повестки дня VI Всебелорусского народного собрания и выступления главы государства. Ведь важно, чтобы по итогам форума на все запросы общества были найдены ответы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для меня это было очень важно, потому что выступать на Всебелорусском народном собрании, планировать что-то, не зная глубинных настроений в обществе – ну это очень сложно. Поэтому было проведено изучение настроения наших людей. 10 тысяч человек – это в 10 раз больше, чем обычно социологи исследуют по тем или иным вопросам группы людей.

Проводилось два этапа. Первый этап – мы взяли практически чисто городское население, предприятия – были исследования среднего уровня (по настроениям). То есть не самые преданные, так сказать, власти, но и не самые оппозиционные – взяли середину. И второй этап – последнюю неделю, после моего обращения к людям, чтобы они ответили на вопросы – мы исследовали население все: начиная от сел и деревень, и заканчивая городом Минском. Всем вам будут материалы доложены, они абсолютно объективны, были задействованы иностранные социологические службы, они будут прежде всего подводить итоги. И наши работали, государственные и частные социологические организации. Поэтому, я думаю, объективность будет самая высокая.