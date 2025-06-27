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16 человек погибли на протестах в Кении

27 июня 2025 06:40
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В столице Кении не утихают массовые протесты. По последним данным, погибли 16 человек, еще около 400 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 человек погибли на протестах в Кении-2

Акции, приуроченные к годовщине прошлогодних демонстраций против повышения налогов, переросли в ожесточенные столкновения. В Найроби протестующие вступили в конфликт с полицией. В ход пошли камни и брусчатка. Силы правопорядка ответили слезоточивым газом, они перекрыли улицы и оцепили правительственные здания. Как сообщают СМИ, полиция также применяла огнестрельное оружие. Власти Кении запретили телевидению вести прямые трансляции с места событий. Беспорядки перекинулись и на другие города страны. Напомним, год назад в таких митингах погибли более 60 человек. Тогда недовольство кенийцев вызвало резкое повышение налогов.

# Акции протеста

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