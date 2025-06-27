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Сотрудники и учащиеся вузов Аргентины со свечами и факелами прошли маршем к зданию Минобразования

27 июня 2025 06:55
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Тысячи преподавателей, студентов и сотрудников университетов Аргентины прошли маршем к зданию Министерства образования со свечами и факелами, требуя выделения дополнительного финансирования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники и учащиеся вузов Аргентины со свечами и факелами прошли маршем к зданию Минобразования-2

Аналогичные акции протеста состоялись по всей стране. С тех пор как президент Хавьер Милей вступил в должность в конце позапрошлого года, работники образования и студенты протестуют из-за сокращения своего бюджета. Стипендий недостаточно, условия, в которых существует сейчас молодежь – это отсутствие официальной занятости, доступа к лучшим условиям для жизни, учебы и работы. Свои зарплаты преподаватели и персонал университетов считают мизерными.

# Новости Аргентины # Акции протеста

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