Сотрудники и учащиеся вузов Аргентины со свечами и факелами прошли маршем к зданию Минобразования

Тысячи преподавателей, студентов и сотрудников университетов Аргентины прошли маршем к зданию Министерства образования со свечами и факелами, требуя выделения дополнительного финансирования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналогичные акции протеста состоялись по всей стране. С тех пор как президент Хавьер Милей вступил в должность в конце позапрошлого года, работники образования и студенты протестуют из-за сокращения своего бюджета. Стипендий недостаточно, условия, в которых существует сейчас молодежь – это отсутствие официальной занятости, доступа к лучшим условиям для жизни, учебы и работы. Свои зарплаты преподаватели и персонал университетов считают мизерными.