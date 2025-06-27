IV Евразийский экономический форум объединил более 2,5 тыс. участников

Масштабный проект по цифровизации технического регулирования ЕАЭС планируют завершить уже в 2025 году. Такое заявление прозвучало на полях IV Евразийского экономического форума. 27 июня он продолжает работу в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дронов, председатель суда Евразийского экономического союза:

Евразийский экономический союз – это не просто слова. Это очень серьезная международная организация региональной экономической интеграции, в рамках которой обсуждаются не отвлеченные темы, а абсолютно конкретные вопросы, которые имеют прямую проекцию и на права человека, и на их экономические интересы, и влияют очень серьезно на развитие макроэкономической системы, можно сказать. То есть мы говорим о проекте, имеющем принципиально важное значение для народов наших стран и наших государств. Легких вопросов, коллеги, здесь нет. Поэтому нагрузки на организацию очень большие.

Обсуждение ключевых направлений не ограничилось стенами залов, где проходили дискуссии. Участники форума еще долго обменивались мнениями в кулуарах – результатом диалога станут реальные проекты, а значит, углубление евразийской интеграции.

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