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Более 100 тыс. домов остались без света – на Францию обрушился шторм

27 июня 2025 06:39
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На Францию обрушился шторм после 30-градусной жары, которая держалась на протяжении недели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 100 тыс. домов остались без света – на Францию обрушился шторм-2

На смену ей пришли ливни и шквалистый ветер. Его скорость достигала 112 километров в час, что привело к повреждению линий электропередачи. Более ста тысяч домов остались без света. В эпицентре стихии оказались северо-западные и южные департаменты страны. Там в результате непогоды погибли два человека, еще 17 получили травмы. В Париже повалены десятки деревьев, закрыты несколько станций метро. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия продержатся в стране еще сутки.

# Новости Франции # Погода

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