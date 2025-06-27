Более 100 тыс. домов остались без света – на Францию обрушился шторм

На смену ей пришли ливни и шквалистый ветер. Его скорость достигала 112 километров в час, что привело к повреждению линий электропередачи. Более ста тысяч домов остались без света. В эпицентре стихии оказались северо-западные и южные департаменты страны. Там в результате непогоды погибли два человека, еще 17 получили травмы. В Париже повалены десятки деревьев, закрыты несколько станций метро. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия продержатся в стране еще сутки.