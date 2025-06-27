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В Военно-воздушных силах и войсках ПВО завершается лётно-тактическое учение

27 июня 2025 07:05
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Летно-тактическое учение завершается 27 июня в Военно-воздушных силах и войсках противовоздушной обороны. О ходе занятий подробно проинформировали в военном ведомстве нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Военно-воздушных силах и войсках ПВО завершается лётно-тактическое учение-2

Так, экипажи самолетов и вертолетов отрабатывают задачи по перебазированию на запасные аэродромы, прикрытию военных объектов, поражению целей на земле и в небе. Тренировка позволит оценить эффективность новых тактических приемов, проработать вопросы повышения живучести войск, определить пути дальнейшего совершенствования системы подготовки летного состава.

В Военно-воздушных силах и войсках ПВО завершается лётно-тактическое учение-4

Андрей Рачков, начальник штаба управления авиации – первый заместитель начальника авиации:
Особое внимание сегодня, мы все видим, что уделено сохранению живучести нашей авиационной техники. То есть своевременному получению сигнала и грамотным действиям всего личного состава авиационных баз по выводу техники из-под удара. По ее рассредоточению по площадкам, по аэродромам, по ее маскировке, по ее охране от средств беспилотной летательной авиации. То есть весь этот комплекс мер мы отрабатываем с использованием средств РЭБ, как индивидуальных, так и групповых, с использованием всевозможного стрелкового оружия по уничтожению беспилотных летательных аппаратов, отрабатываем схему взаимного оповещения. То есть весь комплекс мероприятий по сохранению живучести нашей авиационной техники.

В ходе учений задействована вся техника, которая есть сейчас на вооружении Военно-воздушных сил и войск ПВО, привлекли весь летный состав, включая молодое поколение авиаторов, которые только встали на крыло. Ключевая цель – чтобы все было четко и грамотно, без ошибок и максимально слаженно.

# Вооруженные силы Беларуси # Военные учения

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