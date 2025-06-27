Интенсивные дожди в Венесуэле привели к наводнениям и оползням, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало причиной обрушения моста на одном из шоссе. Непогода серьезно затронула пять штатов. Правительство страны заявило, что введен специальный план реагирования. Более чем 640 семей получили медицинскую помощь, продукты питания и другие предметы снабжения. Инженеры работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.