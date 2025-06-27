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В Минобразования назвали сроки приёма документов в вузы для целевиков

27 июня 2025 06:47
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В Беларуси – новый этап вступительной кампании. После прохождения всех испытаний стартует подача документов. Принимать их у целевиков будут с 27 июня и по 2 июля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобразования назвали сроки приёма документов в вузы для целевиков-2

Далее в вузах пройдут вступительные испытания по профильному предмету – в устной или практической форме. Еще с декабря 2024 года на сайтах Министерства образования, учебных заведений размещен перечень вопросов, которые включили в билеты. Целевой прием имеет ряд особенностей. По каждой специальности должен быть обеспечен конкурс, также есть требования к среднему баллу документа об образовании абитуриента: он должен быть не ниже семи. Квоты, которые были в 2024 году, сохранены. По медицинским специальностям количество целевых мест может доходить до 80 %, по остальным – до 70 %. Что касается зачисления абитуриентов в основной набор вузов, он начнется 12 июля, в учреждения среднего специального образования – с 18 числа.

# Вступительная кампания

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