В Минобразования назвали сроки приёма документов в вузы для целевиков

В Беларуси – новый этап вступительной кампании. После прохождения всех испытаний стартует подача документов. Принимать их у целевиков будут с 27 июня и по 2 июля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Далее в вузах пройдут вступительные испытания по профильному предмету – в устной или практической форме. Еще с декабря 2024 года на сайтах Министерства образования, учебных заведений размещен перечень вопросов, которые включили в билеты. Целевой прием имеет ряд особенностей. По каждой специальности должен быть обеспечен конкурс, также есть требования к среднему баллу документа об образовании абитуриента: он должен быть не ниже семи. Квоты, которые были в 2024 году, сохранены. По медицинским специальностям количество целевых мест может доходить до 80 %, по остальным – до 70 %. Что касается зачисления абитуриентов в основной набор вузов, он начнется 12 июля, в учреждения среднего специального образования – с 18 числа.