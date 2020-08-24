Прямой эфир

Митинги за безопасность и спокойствие пройдут в белорусских городах. Расписание

24 августа 2020 06:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В поддержку мирного будущего. 24 августа и ближайшие дни в белорусских городах снова запланированы митинги за безопасность и спокойствие в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Митинги за безопасность и спокойствие пройдут в белорусских городах. Расписание-1

Митинги за безопасность и спокойствие пройдут в белорусских городах. Расписание-3

Каменец, Ошмяны, Кореличи, Лида, Барановичи, Островец, Берёза, Иваново, Малорита, Свислочь, Сморгонь, городской посёлок Зельва – лишь некоторые из населенных пунктов, где соберутся люди.  

Митинги за безопасность и спокойствие пройдут в белорусских городах. Расписание-6

Все те, кто выступает против беспорядка и хаоса, конфликтов в обществе и туманных перемен. Кто не хочет допустить раскола страны и посягательства на ее независимость.  

# Национальная безопасность # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«АрМИ–2020»: участники международных армейских игр прибыли в Брест
24 августа 2020 06:38

«АрМИ–2020»: участники международных армейских игр прибыли в Брест

«Отрабатываются задачи по усилению государственной границы». Как проходят учения белорусских военных
23 августа 2020 20:54

«Отрабатываются задачи по усилению государственной границы». Как проходят учения белорусских военных

Пенсионер на митинге в Витебске: «Всё это происки бандитов, которым плохо живётся»
23 августа 2020 20:41

Пенсионер на митинге в Витебске: «Всё это происки бандитов, которым плохо живётся»