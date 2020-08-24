Митинги за безопасность и спокойствие пройдут в белорусских городах. Расписание

Новости Беларуси. В поддержку мирного будущего. 24 августа и ближайшие дни в белорусских городах снова запланированы митинги за безопасность и спокойствие в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каменец, Ошмяны, Кореличи, Лида, Барановичи, Островец, Берёза, Иваново, Малорита, Свислочь, Сморгонь, городской посёлок Зельва – лишь некоторые из населенных пунктов, где соберутся люди.