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«Летала и в Чернобыльскую зону». Журналистика – это мужская или женская профессия? Мнение Ларисы Гринько

21 мая 2020 10:30
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Журналистика – это мужская или женская профессия? Ведь иногда, Вы знаете, приходится до поздней ночи задерживаться на работе.

Лариса Гринько, телеведущая:
Я не знаю, что такое мужская или женская профессия, но думаю, что это просто профессия. Если у человека есть талант писать, то журналист – и мужчина может писать, и женщина. Это же, как бы сказать, не по половому признаку.

Лариса Гринько: «Двери я открывала в дикторскую так робко-робко, что мне говорили: «Чего ты боишься?»

Вадим Щеглов:
Но на телевидении очень жёсткий график, когда прямые эфиры, когда можно получить редакционное задание и завтра вылететь, не дай Бог, в горячую точку или ещё куда-то.

«Летала и в Чернобыльскую зону». Журналистика – это мужская или женская профессия? Мнение Ларисы Гринько -1

Лариса Гринько:
Это же хорошо, это же динамика жизни. Но единственное, что тут, конечно, нужно коррелировать эти поступки с семьёй, чтобы всем было хорошо, но, наверное, это невозможно, чтобы всем было хорошо. Где-то надо искать компромиссы.

Я вот помню, летала и в Чернобыльскую зону, и это тут не обсуждается, и вечерние эфиры. Но это – профессия. И если ты уже идёшь на это, если ты без этого не можешь, если тебя это подпитывает и наполняет твою жизнь смыслом, тогда, увы, надо идти.

# Журналистика # общество # Лариса Гринько # Вадим Щеглов

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