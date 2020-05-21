«Летала и в Чернобыльскую зону». Журналистика – это мужская или женская профессия? Мнение Ларисы Гринько

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Журналистика – это мужская или женская профессия? Ведь иногда, Вы знаете, приходится до поздней ночи задерживаться на работе.

Лариса Гринько, телеведущая:

Я не знаю, что такое мужская или женская профессия, но думаю, что это просто профессия. Если у человека есть талант писать, то журналист – и мужчина может писать, и женщина. Это же, как бы сказать, не по половому признаку.

Лариса Гринько: «Двери я открывала в дикторскую так робко-робко, что мне говорили: «Чего ты боишься?»

Вадим Щеглов:

Но на телевидении очень жёсткий график, когда прямые эфиры, когда можно получить редакционное задание и завтра вылететь, не дай Бог, в горячую точку или ещё куда-то.