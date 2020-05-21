«И поплакать надо, если нельзя не поплакать». Лариса Гринько о том, какой должна быть женщина

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Вы, всё-таки, сторонница чего? Что женщина должна быть сама собой и иногда даже жёсткой и сильной? Или, всё-таки, иногда ей хочется побыть и слабой, поплакать в подушку?

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях» .

Лариса Гринько, телеведущая:

Понимаете, это вечный вопрос. И поплакать надо, если нельзя не поплакать. Это всё нормально, это всё человеческие эмоции. Просто женщина немножечко более эмоциональная, чем мужчина, и это нормально.

Какая женщина интересная? Когда у неё интересный внутренний мир, когда она вот этот опыт жизненный в такую копилочку, в такой ларец складывает золотой. И этот опыт уже работает на неё, он даёт право принимать правильно решения, даёт правильно выстраивать алгоритм поведения, отношений и всего прочего.

То есть женщина должна быть просто умной, стараться, во всяком случае.