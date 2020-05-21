США окажут Беларуси финансовую помощь для борьбы с коронавирусом

Новости Беларуси. Соединенные Штаты Америки поддержат Беларусь в борьбе с COVID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сайте госдепа США появилась информации о выделении нашей стране финансовой помощи.
Новости Беларуси. Соединенные Штаты Америки поддержат Беларусь в борьбе с COVID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сайте госдепа США появилась информации о выделении нашей стране финансовой помощи.
Размер составляет более 4 миллионов рублей. Средства пойдут на нужды здравоохранения, в том числе для подготовки лабораторий, выявления случаев заражения новым заболеванием, усиления эпидемиологического надзора.
В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса
В целом, в связи с пандемией Штаты уже поддержали целый ряд стран Европы, Африки, Азии, Ближнего Востока и других регионов.