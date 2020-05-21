США окажут Беларуси финансовую помощь для борьбы с коронавирусом

Новости Беларуси. Соединенные Штаты Америки поддержат Беларусь в борьбе с COVID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сайте госдепа США появилась информации о выделении нашей стране финансовой помощи.

Размер составляет более 4 миллионов рублей. Средства пойдут на нужды здравоохранения, в том числе для подготовки лабораторий, выявления случаев заражения новым заболеванием, усиления эпидемиологического надзора. В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса