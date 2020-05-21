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США окажут Беларуси финансовую помощь для борьбы с коронавирусом

21 мая 2020 11:08
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Новости Беларуси. Соединенные Штаты Америки поддержат Беларусь в борьбе с COVID, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сайте госдепа США появилась информации о выделении нашей стране финансовой помощи.

США окажут Беларуси финансовую помощь для борьбы с коронавирусом-1

Размер составляет более 4 миллионов рублей. Средства пойдут на нужды здравоохранения, в том числе для подготовки лабораторий, выявления случаев заражения новым заболеванием, усиления эпидемиологического надзора.

В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса

США окажут Беларуси финансовую помощь для борьбы с коронавирусом-4

В целом, в связи с пандемией Штаты уже поддержали целый ряд стран Европы, Африки, Азии, Ближнего Востока и других регионов.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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