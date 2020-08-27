Александр Лукашенко о курсе доллара: «Он сегодня столько стоит, сколько стоит – у нас плавающий курс рубля»
Новости Беларуси. Беларусь – страна экспортоориентированная. А значит, нам надо купить углеводороды и сырье повыгоднее – за доллары, создать качественный и высокотехнологичный продукт и продать его на чужие рынки, чтобы заработать валюту, за которую нужно купить углеводороды и сырье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
И все это для того, чтобы предприятия работали, у людей была зарплата, а в бюджет поступали налоги. Поэтому очередной удар по стране – это создание ажиотажного спроса на валюту. Сначала толпы ходили по улицам, затем людей призывали к забастовкам. Новый виток напряжения – создание очередей у обменников.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Призывают наши внутренние негодяи дестабилизировать финансовый рынок. И некоторые же люди этому поддаются: валюту забрать из банков и так далее. Но посмотрите, что происходит. Мне министр внутренних дел доложил: грабеж начался, урки ходят по улицам, знают, что люди начинают забирать валюту с банков, прячут где-то там под подушкой. Ну, они начали доставать эту валюту.
Поэтому я думаю, нашему населению надо серьезно подумать над этим. Тем более, мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар – пожалуйста. Он сегодня столько стоит, сколько стоит – у нас плавающий курс рубля. Поэтому спрос большой – значит дороже будет этот доллар или евро. Спрос меньше – значит будет дешевле стоить. Поэтому мы особо тут, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля. И, должен вам сказать, что мы и не начали по-настоящему использовать золотовалютные резервы.
И молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал, три месяца назад поставил задачу: все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золото, золотой запас. У нас до грамма золота все возвращено в страну, все золотовалютные резервы находятся в стране.
Люди хотят забрать свои деньги или валюту – пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно, абсолютно мы убеждены в этом, у нас достаточно резервов для того, чтобы на приемлемом уровне сдержать этот приемлемый для нас курс.
Более того, мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Владимировичем Мишустиным по поводу рефинансирования – я попросил миллиард долларов в этом году по долгу Российской Федерации. То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим, и это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты. Мы переживем.
Слушайте, мы пережили эти выборы, мы пережили призывы к забастовкам – не удалось людей поднять. Мы пережили блицкриг на улицах, когда они 9-10-го хотели задушить страну. Мы это все пережили, переживем и это.