Александр Лукашенко о курсе доллара: «Он сегодня столько стоит, сколько стоит – у нас плавающий курс рубля»

Новости Беларуси. Беларусь – страна экспортоориентированная. А значит, нам надо купить углеводороды и сырье повыгоднее – за доллары, создать качественный и высокотехнологичный продукт и продать его на чужие рынки, чтобы заработать валюту, за которую нужно купить углеводороды и сырье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

И все это для того, чтобы предприятия работали, у людей была зарплата, а в бюджет поступали налоги. Поэтому очередной удар по стране – это создание ажиотажного спроса на валюту. Сначала толпы ходили по улицам, затем людей призывали к забастовкам. Новый виток напряжения – создание очередей у обменников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Призывают наши внутренние негодяи дестабилизировать финансовый рынок. И некоторые же люди этому поддаются: валюту забрать из банков и так далее. Но посмотрите, что происходит. Мне министр внутренних дел доложил: грабеж начался, урки ходят по улицам, знают, что люди начинают забирать валюту с банков, прячут где-то там под подушкой. Ну, они начали доставать эту валюту. Поэтому я думаю, нашему населению надо серьезно подумать над этим. Тем более, мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар – пожалуйста. Он сегодня столько стоит, сколько стоит – у нас плавающий курс рубля. Поэтому спрос большой – значит дороже будет этот доллар или евро. Спрос меньше – значит будет дешевле стоить. Поэтому мы особо тут, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля. И, должен вам сказать, что мы и не начали по-настоящему использовать золотовалютные резервы. И молодцы в Национальном банке, правительстве. Как чувствовал, три месяца назад поставил задачу: все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золото, золотой запас. У нас до грамма золота все возвращено в страну, все золотовалютные резервы находятся в стране.