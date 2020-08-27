Прямой эфир

Александр Лукашенко: вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадётся – Гродненская область уже отойдёт к Польше

27 августа 2020 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Положение дел в промышленном комплексе Беларуси обсудили 27 августа во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадётся – Гродненская область уже отойдёт к Польше-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нынешний год принес нам, естественно, немало испытаний. Коронавирус, закрывались многие рынки, прекратилось практически полноценное движение капиталов, товаров. И особенно по тем позициям, которые производятся в Беларуси. Сейчас к этому добавилась еще и непростая политическая обстановка, которую, как вы видите, пытаются раскачивать как изнутри, так, к сожалению, и извне.  

Сегодня налицо определенный этап гибридной, прямо скажем, войны против Беларуси. А как ее иначе назвать? Средства массовой информации, информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Ниже опускаемся: дипломатическая бойня против нас началась? Началась на самом высоком уровне. И не только еще не устоявшиеся соседи. Главы государств, наших соседей: Литвы, Польши, Украины и других стран в открытую заявляют о повторных выборах в Беларуси, вмешиваются в наши дела и так далее. Но мало того (ладно, это их точка зрения, повторные выборы). Но уже открыто начинают давить на Беларусь. Налицо дипломатическая война.  

Александр Лукашенко: вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадётся – Гродненская область уже отойдёт к Польше-4

Посмотрите, что творится на внешнем контуре наших границ. Мы огромные деньги, ресурсы вынуждены тратить на то, чтобы стабилизировать обстановку на западных рубежах нашей страны. Мы фактически половину армии сегодня подняли, привели в полную боевую готовность для того, чтобы защитить Гродно, Гродненскую область, западные рубежи нашей страны.  

Александр Лукашенко: нельзя ждать, что кто-то выстроится в очередь перед воротами завода и купит продукцию, нужны меры поддержки экспорта

Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется – Гродненская область уже отойдет к Польше. Они уже в открытую об этом говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно.  

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Изобразить режим кровожадным, жестоким невероятно»: мнение украинского политика о ситуации в Беларуси
26 августа 2020 18:13

«Изобразить режим кровожадным, жестоким невероятно»: мнение украинского политика о ситуации в Беларуси

Руслан Бортник: что касается белорусской оппозиции, я не вижу способности вести диалог, политический диалог
26 августа 2020 17:26

Руслан Бортник: что касается белорусской оппозиции, я не вижу способности вести диалог, политический диалог

МИД России: недопустимо санкционно и политически давить на Беларусь
25 августа 2020 21:25

МИД России: недопустимо санкционно и политически давить на Беларусь