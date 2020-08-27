Александр Лукашенко: вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадётся – Гродненская область уже отойдёт к Польше

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нынешний год принес нам, естественно, немало испытаний. Коронавирус, закрывались многие рынки, прекратилось практически полноценное движение капиталов, товаров. И особенно по тем позициям, которые производятся в Беларуси. Сейчас к этому добавилась еще и непростая политическая обстановка, которую, как вы видите, пытаются раскачивать как изнутри, так, к сожалению, и извне.

Сегодня налицо определенный этап гибридной, прямо скажем, войны против Беларуси. А как ее иначе назвать? Средства массовой информации, информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Ниже опускаемся: дипломатическая бойня против нас началась? Началась на самом высоком уровне. И не только еще не устоявшиеся соседи. Главы государств, наших соседей: Литвы, Польши, Украины и других стран в открытую заявляют о повторных выборах в Беларуси, вмешиваются в наши дела и так далее. Но мало того (ладно, это их точка зрения, повторные выборы). Но уже открыто начинают давить на Беларусь. Налицо дипломатическая война.