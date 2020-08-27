Александр Лукашенко: вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадётся – Гродненская область уже отойдёт к Польше

Новости Беларуси. Положение дел в промышленном комплексе Беларуси обсудили 27 августа во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Положение дел в промышленном комплексе Беларуси обсудили 27 августа во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нынешний год принес нам, естественно, немало испытаний. Коронавирус, закрывались многие рынки, прекратилось практически полноценное движение капиталов, товаров. И особенно по тем позициям, которые производятся в Беларуси. Сейчас к этому добавилась еще и непростая политическая обстановка, которую, как вы видите, пытаются раскачивать как изнутри, так, к сожалению, и извне.
Сегодня налицо определенный этап гибридной, прямо скажем, войны против Беларуси. А как ее иначе назвать? Средства массовой информации, информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Ниже опускаемся: дипломатическая бойня против нас началась? Началась на самом высоком уровне. И не только еще не устоявшиеся соседи. Главы государств, наших соседей: Литвы, Польши, Украины и других стран в открытую заявляют о повторных выборах в Беларуси, вмешиваются в наши дела и так далее. Но мало того (ладно, это их точка зрения, повторные выборы). Но уже открыто начинают давить на Беларусь. Налицо дипломатическая война.
Посмотрите, что творится на внешнем контуре наших границ. Мы огромные деньги, ресурсы вынуждены тратить на то, чтобы стабилизировать обстановку на западных рубежах нашей страны. Мы фактически половину армии сегодня подняли, привели в полную боевую готовность для того, чтобы защитить Гродно, Гродненскую область, западные рубежи нашей страны.
Александр Лукашенко: нельзя ждать, что кто-то выстроится в очередь перед воротами завода и купит продукцию, нужны меры поддержки экспорта
Вы видите эти заявления о том, что Беларусь распадется – Гродненская область уже отойдет к Польше. Они уже в открытую об этом говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно.