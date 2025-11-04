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Молодёжная сборная Беларуси провела последнюю тренировку перед выездом на Кубок Будущего

04 ноября 2025 18:54
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Традиционный турнир по хоккею Кубок Будущего пройдет в Санкт-Петербурге уже на этой неделе. Главный трофей разыграют молодежные сборные Беларуси, России и Казахстана. Наша команда провела последнюю тренировку на домашнем льду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная сборная Беларуси провела последнюю тренировку перед выездом на Кубок Будущего-2

Короткий лед – это чуть меньше часа. Андрей Михалев собрал скоростную дружину, преимущественно ребята из «Динамо-Шинника», которые в этом сезоне играют в золотом дивизионе МХЛ. В прошлом году на Кубке Будущего наши парни завоевали серебро, однако на сегодняшний момент коллектив серьезно задумывается о большом трофее.

Молодёжная сборная Беларуси провела последнюю тренировку перед выездом на Кубок Будущего-4

Андрей Михалев, главный тренер сборной Беларуси (U-20) по хоккею:
Хорошо, что мы сохранили ребят с прошлого сезона, поэтому этот опыт, наверное, помогает. Если мы будем проявлять характер свой в каждой игре, у нас будет хороший результат.

Молодёжная сборная Беларуси провела последнюю тренировку перед выездом на Кубок Будущего-6

Белорусскую школу хоккея идентифицируют. За океаном у нас играют более двух десятков парней в разных лигах. На этом турнире среди зрителей, конечно, будут скауты и агенты.

Подробнее в видео.

# Хоккей

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