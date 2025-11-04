Молодёжная сборная Беларуси провела последнюю тренировку перед выездом на Кубок Будущего

Традиционный турнир по хоккею Кубок Будущего пройдет в Санкт-Петербурге уже на этой неделе. Главный трофей разыграют молодежные сборные Беларуси, России и Казахстана. Наша команда провела последнюю тренировку на домашнем льду, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Короткий лед – это чуть меньше часа. Андрей Михалев собрал скоростную дружину, преимущественно ребята из «Динамо-Шинника», которые в этом сезоне играют в золотом дивизионе МХЛ. В прошлом году на Кубке Будущего наши парни завоевали серебро, однако на сегодняшний момент коллектив серьезно задумывается о большом трофее.

Андрей Михалев, главный тренер сборной Беларуси (U-20) по хоккею:

Хорошо, что мы сохранили ребят с прошлого сезона, поэтому этот опыт, наверное, помогает. Если мы будем проявлять характер свой в каждой игре, у нас будет хороший результат.