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Лось гулял по улице недалеко от МАЗ

10 сентября 2020 15:00
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Новости Беларуси. Лось гулял по улице Социалистической. Зверя ранним утром встретили работники Минского автомобильного завода недалеко от промышленного предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лось гулял по улице недалеко от МАЗ-1

Видео сразу же появилось в соцсетях.

Лось гулял по улице недалеко от МАЗ-4

Впрочем, подобные гости в городе уже не редкость.

Заяц у Дома правительства и лось в районе Национальной библиотеки. Почему дикие животные перебираются в город

Лоси и косули ранее были замечены на окраинах большого города вблизи леса. Например, в Уручье или на Филимонова. 

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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