Лось гулял по улице недалеко от МАЗ

Новости Беларуси. Лось гулял по улице Социалистической. Зверя ранним утром встретили работники Минского автомобильного завода недалеко от промышленного предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Видео сразу же появилось в соцсетях.

Впрочем, подобные гости в городе уже не редкость.

Лоси и косули ранее были замечены на окраинах большого города вблизи леса. Например, в Уручье или на Филимонова.