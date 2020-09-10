Как регулируется создание политических партий и фондов в Беларуси? Рассказывает представитель Минюста

Новости Беларуси. Сколько времени необходимо для регистрации новой политической партии? Почему незарегистрированные общественные организации незаконны в нашей стране и какая ответственность последует в случае создания таковых или участия в них? Ответы на эти вопросы 10 сентября даст гость студии Новости «24 часа», заместитель начальника управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Беларуси Алексей Печкуров. Как и в какие сроки регистрируется политическая партия Игорь Позняк, СТВ:

Ваша епархия, я так понимаю, партии, общественные объединения, фонды и так далее. Предстоящая конституционная реформа, о которой в том числе и Президент наш говорил, предполагает широкое партийное строительство. Вы ожидаете некого всплеска регистраций политических партий?

Алексей Печкуров, заместитель начальника управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Беларуси:

Вообще по практике увеличение количества документов о государственной регистрации политических партий, как правило, происходит перед выборами. Перед выборами в представительные органы нашей страны. Политические партии не вправе выдвигать своих кандидатов в Президенты. И в связи с этим перед выборами Президента, как правило, не происходит значительного увеличения документов о государственной регистрации политических партий. Игорь Позняк:

Как это происходит? Некая группа хочет зарегистрировать политическую партию. Что для этого нужно сделать? Какое время это может занять? Алексей Печкуров:

Для этого необходимо, чтобы граждане выработали программные документы этой политической партии. Они должны собраться на учредительное мероприятие и принять решение о создании. После этого пакет документов подается в Министерство юстиции для того, чтобы он был рассмотрен на предмет соответствия этих документов требованиям закона «О политических партиях».

Игорь Позняк:

Какое это время может занять – месяц, два, полгода? Алексей Печкуров:

Срок для рассмотрения документов о государственной регистрации политической партии – месяц. То есть в месячный срок Министерство юстиции рассматривает документы и выносит свое решение, касающееся госрегистрации политической партии. Игорь Позняк:

Это достаточно короткий срок, по-моему. Алексей Печкуров:

Да, срок достаточно короткий. Этот срок может быть продлен, если регистрирующий орган посчитает, что необходимо запросить какие-либо уточняющие документы, которые касаются создания политической партии. Игорь Позняк:

За последние несколько недель поступали ли к вам обращения о регистрации политических партий? Алексей Печкуров:

Нет. В последние дни таких документов к нам не поступало.

Какие фонды являются законными на территории Республики Беларусь Игорь Позняк:

Новость, которая сейчас очень активно обсуждается – фонды, которые занимаются сбором финансов в поддержку разных людей. С вашей, с юридической точки зрения насколько законная деятельность подобных фондов, насколько законен сбор подобных средств и как технология вообще работает? Алексей Печкуров:

Порядок создания и деятельности фондов в нашем государстве определен указом Президента Республики Беларусь, Гражданским кодексом, иным законодательством. При этом зарегистрированных фондов, которые имеют своими целями помощь лицам, участвующим в незаконных массовых мероприятиях либо иных аналогичных публичных актах, нет. В свою очередь деятельность фондов без государственной регистрации в нашем государстве не допускается. Если, например, фонд имеет государственную регистрацию в нашей стране, он зарегистрирован, то его деятельность может контролироваться специальными государственными органами. То есть каким образом осуществляется финансирование этого фонда, каким образом фонд распределяет эти денежные средства. В случае же незарегистрированного фонда такой контроль осуществляться не может, а это, в свою очередь, может способствовать обогащению лиц, которые имеют отношение к расчетным счетам таких как бы созданных фондов.

Игорь Позняк:

Иными словами, эти деньги могут пойти не адресату, не так, как заявлено. Алексей Печкуров:

Да. Люди, которые обладают правом управления расчетных счетов этих фондов, могут распределять их на цели, не соответствующие тому, как это было заявлено первоначально. Какое наказание предусмотрено за создание незарегистрированного фонда Игорь Позняк:

Те самые фонды, которые появились на фоне некоторых протестных настроений, – у вас хоть один из них был зарегистрирован? Деятельность хотя бы одного такого фонда в Беларуси законна на данный момент? Алексей Печкуров:

Нет, деятельность таких фондов незаконна, потому что ни один из них с подобными целями не зарегистрирован в Министерстве юстиции.