Как реализуются гражданские инициативы в Гомельской области? Чиновники готовы выделить сотни тысяч рублей

Созидать и сохранять – это политика белорусского государства. Но делать страну чище, красивее и удобнее – задача не только уполномоченных органов, но и каждого из нас. И белорусы в процесс вовлечены активно, причем по собственной инициативе. Участие в мероприятиях по благоустройству в этом году приняли более 1 миллиона граждан и юрлиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как доложил главе государства председатель Мингорисполкома при посещении реконструированного комплекса «Лошицкий», работа с населением по гражданским инициативам стала новой. Люди в том числе за свои деньги предлагают благоустройство территорий. В этом году в стране реализуется 90 проектов.

Пятилетняя Полина Бойко рассказывает о дорожных знаках. Благодаря мобильному автогородку, который появился в Житковичах, в них хорошо ориентируются даже детсадовцы. Создать такую игровую площадку предложили местные жители, чтобы с ранних лет учить детей правилам поведения в городе для их безопасности. Бюджетные средства на реализацию идеи получили после победы в областном конкурсе гражданских инициатив.

Людмила Миранович, руководитель инициативной группы:

Мы хотим приобрести побольше детских колясок, машин, возможно, даже на аккумуляторных батареях, чтобы дети могли двигаться как по дороге. Мы хотим установить светофор, который дает настоящие сигнальные знаки.

Это один из 19 проектов, которые в этом году воплотили в жизнь в Гомельской области благодаря совместным усилиям общества и государства. Изменения в законе о местном управлении и самоуправлении закрепили механизм этого партнерства. Жители разрабатывают полезную для своего населенного пункта инициативу, депутаты и чиновники им помогают организационно и финансово. С таким подходом каждому по силам сделать свою малую родину лучше.

Виктория Ладутько, председатель Гомельского районного Совета депутатов:

Первые два таких открытых конкурсных отбора проведены были в 2024 году. Около 111 заявок было получено, 25 победителей реализовали свои проекты. В этом году подали заявки 55 инициативных групп, 19 из них стали победителями. И мы видим, что с каждым годом количество таких активных граждан, которые желают приложить свои усилия, чтобы решить вопросы местного значения, увеличивается.







Чтобы предложения общественных лидеров были обстоятельными, областная ассоциация местных Советов депутатов в этом году организовала школу регионального развития, где активистов из каждого района обучили основам проектного менеджмента. Результаты, то есть готовые презентации своих идей, они представили экспертам на форуме гражданских инициатив в Гомеле. Лучшие из них получили спонсорскую помощь от предприятий на осуществление задуманного. Подробнее в видеоматериале.