Константин Шульган о внедрении биометрических документов: «Глава государства поставил вопрос удобства для населения»

Новости Беларуси. Внедрение биометрических документов, подготовка необходимой базы и защита персональных данных. Эти вопросы стали ключевыми 25 января на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После совещания с журналистами пообщались его участники. Так, известно, что Президент в целом одобрил введение в стране биометрических документов.

Тему ID-карт и биометрических паспортов разбирали в деталях. Очевидно, что внедрение новых документов – толчок для развития электронных услуг. Но переход на новый формат – масштабный и сложный процесс не одного месяца.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Глава государства поставил вопрос удобства для населения. Если вы не захотите переходить на эти документы, вы должны иметь возможность с обычным паспортом тоже получать все то, что в государстве предусмотрено. Исходя из этого, вариант использования биометрического документа, как и старого паспорта, потому что есть отличия.

Сейчас, конечно, надо подумать, как выполнить то, что поручено главой государства, чтобы нашим гражданам было, в зависимости от своих каких-то предпочтений, выбрать вариант, приемлемый для него.

Иван Кубраков: «Система МВД готова уже к тому, чтобы осуществлять выдачу биометрических документов»