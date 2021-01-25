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Константин Шульган о внедрении биометрических документов: «Глава государства поставил вопрос удобства для населения»

25 января 2021 12:58
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Новости Беларуси. Внедрение биометрических документов, подготовка необходимой базы и защита персональных данных. Эти вопросы стали ключевыми 25 января на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг»

Константин Шульган о внедрении биометрических документов: «Глава государства поставил вопрос удобства для населения»-1

Тему ID-карт и биометрических паспортов разбирали в деталях. Очевидно, что внедрение новых документов – толчок для развития электронных услуг. Но переход на новый формат – масштабный и сложный процесс не одного месяца.  

После совещания с журналистами пообщались его участники. Так, известно, что Президент в целом одобрил введение в стране биометрических документов.  

Константин Шульган о внедрении биометрических документов: «Глава государства поставил вопрос удобства для населения»-4

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:  
Глава государства поставил вопрос удобства для населения. Если вы не захотите переходить на эти документы, вы должны иметь возможность с обычным паспортом тоже получать все то, что в государстве предусмотрено. Исходя из этого, вариант использования биометрического документа, как и старого паспорта, потому что есть отличия.  

Сейчас, конечно, надо подумать, как выполнить то, что поручено главой государства, чтобы нашим гражданам было, в зависимости от своих каких-то предпочтений, выбрать вариант, приемлемый для него.  

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Константин Шульган о внедрении биометрических документов: «Глава государства поставил вопрос удобства для населения»-7

Напомним, что ID-карта – это внутренний документ, удостоверяющий личность. Пластиковая карта с интегральной микросхемой будет содержать фото, личные данные, дату рождения, идентификационный номер, подпись. А вот биометрический паспорт понадобится лишь для выезда за границу. В документ «вшиты» биометрические данные, в том числе и отпечатки пальцев – это позволит облегчить прохождение границы и получение виз. При этом паспорта всех граждан Беларуси ныне действующего образца будут оставаться действительными до окончания срока их действия.  

# Документы # общество # Александр Лукашенко # Константин Шульган # Фотофакт

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