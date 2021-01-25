Сотрудники МЧС напоминают о правилах пожарной безопасности. Как проходит акция «Безопасность в каждый дом»

Новости Беларуси. «Безопасность – в каждый дом». Масштабная акция МЧС проходит в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На первом этапе внимание уделили людям, которые злоупотребляют алкоголем и ведут асоциальный образ жизни. Спасатели проводили профилактические встречи на базе опорных пунктов общественного порядка.

Теперь внимание пенсионерам и жителям сельских населенных пунктов. Сотрудники МЧС проводят рейды – акцент придают эксплуатации печного отопления, а также напоминают о правилах пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнем – самая распространенная причина возникновения пожаров. С начала 2021 года на территории Минской области произошло 147 происшествий, более 100 – в сельской местности.

Анастасия Сплендер, жительница городского поселка Бобр:

Очень хорошо, что сотрудники МЧС приходят проверять перед отопительным сезоном и после отопительного сезона. Если какие-то неполадки – говорят устранить, дают советы, и мы сразу стараемся устранять, если они есть.

Кроме того, в течение месяца проблему пожаров обсудят в трудовых коллективах, со школьниками и учащимися колледжей, а также с пожилыми людьми.