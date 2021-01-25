Электрический дом и физкультурно-оздоровительный центр. Что будут строить в Дзержинске и в Фаниполе в 2021 году?

Новости Беларуси. В Минской области планируют построить 1,2 миллиона квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это самый большой объем в стране. В Дзержинске на 2021 год запланирован ввод четырех многоквартирных домов. Жилье в них получат многодетные семьи.

В районе собственных квадратов сейчас ждут больше чем 350 семей. В общем, объемы строительства по сравнению с прошлым годом увеличили. Почти закончено возведение нового микрорайона в Дзержинске. Большое внимание уделяют и развитию инфраструктуры. Ведется разработка проекта детского сада в Фаниполе на 230 мест. Надеются, что строительство начнется уже в 2021 году. Также в Фаниполе появится новая школа и физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортивный объект запланирован и в Дзержинске. Населенные пункты являются городами-спутниками, поэтому работа здесь ведется постоянно.

Алексей Свирский, заместитель председателя Дзержинского райисполкома:

В Фаниполе уже в конце прошлого года началось строительство жилья. Первый многоэтажный дом – 60 квартир – тоже для многодетных семей, уже работы полным ходом ведутся. В феврале начнется строительство второго дома, а также еще двух домов тоже по Фаниполю. В рамках программы по энергосбережению будет строиться электрический дом – 47 квартир.