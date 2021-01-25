Прямой эфир

Электрический дом и физкультурно-оздоровительный центр. Что будут строить в Дзержинске и в Фаниполе в 2021 году?

25 января 2021 15:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области планируют построить 1,2 миллиона квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это самый большой объем в стране. В Дзержинске на 2021 год запланирован ввод четырех многоквартирных домов. Жилье в них получат многодетные семьи.

Электрический дом и физкультурно-оздоровительный центр. Что будут строить в Дзержинске и в Фаниполе в 2021 году?-1

В районе собственных квадратов сейчас ждут больше чем 350 семей. В общем, объемы строительства по сравнению с прошлым годом увеличили. Почти закончено возведение нового микрорайона в Дзержинске. Большое внимание уделяют и развитию инфраструктуры. Ведется разработка проекта детского сада в Фаниполе на 230 мест. Надеются, что строительство начнется уже в 2021 году. Также в Фаниполе появится новая школа и физкультурно-оздоровительный комплекс. Спортивный объект запланирован и в Дзержинске. Населенные пункты являются городами-спутниками, поэтому работа здесь ведется постоянно.

Электрический дом и физкультурно-оздоровительный центр. Что будут строить в Дзержинске и в Фаниполе в 2021 году?-4

Алексей Свирский, заместитель председателя Дзержинского райисполкома: 
В Фаниполе уже в конце прошлого года началось строительство жилья. Первый многоэтажный дом – 60 квартир – тоже для многодетных семей, уже работы полным ходом ведутся. В феврале начнется строительство второго дома, а также еще двух домов тоже по Фаниполю. В рамках программы по энергосбережению будет строиться электрический дом – 47 квартир.

Электрический дом и физкультурно-оздоровительный центр. Что будут строить в Дзержинске и в Фаниполе в 2021 году?-7

За 2020 год тоже сделано много. Введено в эксплуатацию около 17 тысяч квадратных метров многоквартирной застройки и еще около 60 тысяч квадратов собственных площадей.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Алексей Свирский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Строили около трёх лет. Аварийно-спасательная часть №27 Минска получила новое здание
25 января 2021 15:49

Строили около трёх лет. Аварийно-спасательная часть №27 Минска получила новое здание

На проспекте Независимости из-за замены арматуры отключали отопление. Будут ли снова перекрывать подачу тепла?
25 января 2021 15:46

На проспекте Независимости из-за замены арматуры отключали отопление. Будут ли снова перекрывать подачу тепла?

Алексей Голиков: хочу обратиться к журналистам альтернативных СМИ
25 января 2021 15:26

Алексей Голиков: хочу обратиться к журналистам альтернативных СМИ