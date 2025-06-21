Город погружается в июнь 41-го – состав «Поезда Победы» прибыл в Брест

Брест погружается в июнь 41-го – в областном центре 21 июня воссоздадут последний мирный вечер на Советской. 600 реконструкторов из Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии помогут погрузится в предвоенную атмосферу – мужчины вживутся в образ в форме советских офицеров, а дамы примерят ситцевые платья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, лагерь участников военно-исторических клубов разбит в самой Брестской крепости, где на рассвете пройдет реконструкция начала Великой Отечественной войны в исторически точном месте и времени. Но прежде грань между прошлым и настоящим сотрет уникальный железнодорожный состав «Поезд Победы». Уникальный музей на колесах прибыл в Беларусь и сделал первую остановку.

Состав «Поезд Победы» – это 12 вагонов, 10 из которых экспозиционные. В каждом – фрагменты ожившей истории: драматические события военных лет, подлинные экспонаты, судьбы и воспоминания людей. В 2023 году музей на колесах дополнили новым вагоном о военных трибуналах над нацистами. Эффект «присутствия» и полного погружения достигается благодаря мультимедийному сопровождению – объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, голограммы, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. «Поезд Победы» – масштабный историко-просветительский проект, созданный в России, на основе архивных документов и экспертной оценке.