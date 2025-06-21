Город погружается в июнь 41-го – состав «Поезда Победы» прибыл в Брест
Брест погружается в июнь 41-го – в областном центре 21 июня воссоздадут последний мирный вечер на Советской. 600 реконструкторов из Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии помогут погрузится в предвоенную атмосферу – мужчины вживутся в образ в форме советских офицеров, а дамы примерят ситцевые платья, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, лагерь участников военно-исторических клубов разбит в самой Брестской крепости, где на рассвете пройдет реконструкция начала Великой Отечественной войны в исторически точном месте и времени.
Но прежде грань между прошлым и настоящим сотрет уникальный железнодорожный состав «Поезд Победы». Уникальный музей на колесах прибыл в Беларусь и сделал первую остановку.
Состав «Поезд Победы» – это 12 вагонов, 10 из которых экспозиционные. В каждом – фрагменты ожившей истории: драматические события военных лет, подлинные экспонаты, судьбы и воспоминания людей. В 2023 году музей на колесах дополнили новым вагоном о военных трибуналах над нацистами. Эффект «присутствия» и полного погружения достигается благодаря мультимедийному сопровождению – объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, голограммы, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. «Поезд Победы» – масштабный историко-просветительский проект, созданный в России, на основе архивных документов и экспертной оценке.
Игорь Брилевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Эта выставка уникальна. Она позволяет окунуться в ту атмосферу, которая была 80 лет назад. И, конечно же, любой человек, который ее посетит, выйдет уже другим. Потому что на самом деле можно черпать информацию из книг, из фильмов, но когда своими глазами видишь те ужасы, которые происходили, осознание того, что это было на нашей земле, то, что мы понесли колоссальные потери, и то, что это было и сейчас происходит у наших границ, мы, конечно же, должны не допустить подобного.
С 21 июня по 5 июля передвижной музей будет курсировать по Белорусской железной дороге. С экспозицией смогут ознакомиться жители всех областей Беларуси и города Минска.