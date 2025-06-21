Около 200 молодых людей из Беларуси и России объединил патриотический форум «Цитадель памяти»

Около 200 молодых людей из Беларуси и России объединил накануне патриотический форум «Цитадель памяти». Участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память защитников Отечества минутой молчания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 200 молодых людей из Беларуси и России объединил накануне патриотический форум «Цитадель памяти». Участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память защитников Отечества минутой молчания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной частью патриотического форума стал конкурс, в рамках которого молодые люди представили свои разработки и проекты, посвященные увековечению памяти о Победе в Великой Отечественной войне. В финале участвуют студенты 26 колледжей и университетов Беларуси и 24 вузов России. Ребята провели значительную подготовительную работу: занимались научно-исследовательской деятельностью, создавали видеоролики, писали тематические эссе.
Дарья Бобич, участница республиканского молодежного патриотического форума «Цитадель памяти»:
Мероприятия военно-патриотической направленности должны быть в наше время, потому что это очень важно для развития личности школьников и студентов и в принципе населения. Я очень рада, что появилась такая возможность поприсутствовать сегодня здесь.
Валерия Авакян, участница республиканского молодежного патриотического форума «Цитадель памяти» (Россия):
У меня родственники воевали в годы Великой Отечественной войны в данной республике, и также меня переполняет чувство гордости от того, что я приехала посетить это место. Форумы воспитывают в нас чувство патриотизма. Мы объединяемся, у нас происходит консолидация, и мы вместе вспоминаем те самые важные моменты.
Также для ребят подготовлена широкая познавательно-развлекательная программа: экскурсия-квест по Брестской крепости, военно-патриотический вечер поэзии и песни.
Уже этим вечером вместе со всеми жителями и гостями города они перенесутся назад, в июнь 1941-го. 600 реконструкторов из Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии воссоздадут сегодня в Бресте последний мирный вечер на Советской. По традиции лагерь участников военно-исторических клубов разбит в легендарной цитадели. На рассвете здесь развернется масштабная военно-историческая реконструкция обороны легендарной цитадели над Бугом.